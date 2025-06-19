В МЧС предупредили о мощных ливнях и грозе в Свердловской области

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Осадки ожидаются 20 июня
Осадки ожидаются 20 июня Фото:

В Свердловской области 20 июня ожидаются очень сильные дожди и грозы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Соблюдайте дистанцию и скоростной режим. Не объезжайте лужи на высокой скорости — под водой могут быть ямы. Если дорогу затопило — не пытайтесь проехать!» — призвали в ведомстве.

Накануне спасатели объявляли экстренное предупреждение из-за ливней на Среднем Урале 19 июня. Жителей призвали быть бдительными.

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В Свердловской области 20 июня ожидаются очень сильные дожди и грозы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Соблюдайте дистанцию и скоростной режим. Не объезжайте лужи на высокой скорости — под водой могут быть ямы. Если дорогу затопило — не пытайтесь проехать!» — призвали в ведомстве. Накануне спасатели объявляли экстренное предупреждение из-за ливней на Среднем Урале 19 июня. Жителей призвали быть бдительными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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