В МЧС предупредили о мощных ливнях и грозе в Свердловской области

Осадки ожидаются 20 июня
В Свердловской области 20 июня ожидаются очень сильные дожди и грозы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Соблюдайте дистанцию и скоростной режим. Не объезжайте лужи на высокой скорости — под водой могут быть ямы. Если дорогу затопило — не пытайтесь проехать!» — призвали в ведомстве.
Накануне спасатели объявляли экстренное предупреждение из-за ливней на Среднем Урале 19 июня. Жителей призвали быть бдительными.
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