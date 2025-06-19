«До четырех миллионов банок ежемесячно»: производство натуральных лимонадов расширят в Челябинской области

Производство натуральных лимонадов расширят в Челябинской области
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Соглашение о сотрудничестве было подписано в присутствии губернатора Текслера
Соглашение о сотрудничестве было подписано в присутствии губернатора Текслера Фото:
новость из сюжета
ПМЭФ-2025

В Челябинской области расширяется производство натуральных лимонадов бренда Lapochka. Соответствующее соглашение было подписано на полях Петербургского международного экономического форума-2025 (ПМЭФ-2025), сообщила пресс-служба правительства региона.

«На полях ПМЭФ-2025 в присутствии губернатора Челябинской области Алексея Текслера подписано соглашение, направленное на развитие пищевой промышленности на Южном Урале. Подписи в документе поставили министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Михаил Кнауб и индивидуальный предприниматель Антон Балыклов, развивающий бренд Lapochka», — сообщила пресс-служба правительства региона в telegram-канале. 

В производстве лимонадов не используется сахар. Бренд хорошо известен в Челябинской области и за ее пределами. Экспорт напитка налажен в Беларусь и Казахстан. В рамках подписанного на ПМЭФ соглашения бизнесмен планирует построить складской комплекс площадью 1000 квадратных метров и увеличить выпуск напитка с одного миллиона до четырех миллиона банок ежемесячно. 

Инвестиционный проект рассчитан до конца 2026 года. Объем вложений оценивается в 40 миллионов рублей. Планируется создание около 120 новых рабочих мест.

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В Челябинской области расширяется производство натуральных лимонадов бренда Lapochka. Соответствующее соглашение было подписано на полях Петербургского международного экономического форума-2025 (ПМЭФ-2025), сообщила пресс-служба правительства региона. «На полях ПМЭФ-2025 в присутствии губернатора Челябинской области Алексея Текслера подписано соглашение, направленное на развитие пищевой промышленности на Южном Урале. Подписи в документе поставили министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Михаил Кнауб и индивидуальный предприниматель Антон Балыклов, развивающий бренд Lapochka», — сообщила пресс-служба правительства региона в telegram-канале.  В производстве лимонадов не используется сахар. Бренд хорошо известен в Челябинской области и за ее пределами. Экспорт напитка налажен в Беларусь и Казахстан. В рамках подписанного на ПМЭФ соглашения бизнесмен планирует построить складской комплекс площадью 1000 квадратных метров и увеличить выпуск напитка с одного миллиона до четырех миллиона банок ежемесячно.  Инвестиционный проект рассчитан до конца 2026 года. Объем вложений оценивается в 40 миллионов рублей. Планируется создание около 120 новых рабочих мест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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