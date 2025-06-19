В Челябинской области расширяется производство натуральных лимонадов бренда Lapochka. Соответствующее соглашение было подписано на полях Петербургского международного экономического форума-2025 (ПМЭФ-2025), сообщила пресс-служба правительства региона.
«На полях ПМЭФ-2025 в присутствии губернатора Челябинской области Алексея Текслера подписано соглашение, направленное на развитие пищевой промышленности на Южном Урале. Подписи в документе поставили министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Михаил Кнауб и индивидуальный предприниматель Антон Балыклов, развивающий бренд Lapochka», — сообщила пресс-служба правительства региона в telegram-канале.
В производстве лимонадов не используется сахар. Бренд хорошо известен в Челябинской области и за ее пределами. Экспорт напитка налажен в Беларусь и Казахстан. В рамках подписанного на ПМЭФ соглашения бизнесмен планирует построить складской комплекс площадью 1000 квадратных метров и увеличить выпуск напитка с одного миллиона до четырех миллиона банок ежемесячно.
Инвестиционный проект рассчитан до конца 2026 года. Объем вложений оценивается в 40 миллионов рублей. Планируется создание около 120 новых рабочих мест.
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