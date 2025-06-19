На челябинском участке М-5 ввели ряд ограничений

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Ограничения вводятся на время ремонта мостов
Ограничения вводятся на время ремонта мостов Фото:

На трассе М-5 в районе Усть-Катава (Челябинская область) с 20 июня вводится ряд ограничений: снижение в скорости и введение реверса. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», причиной стали ремонты мостов через реки.

«В связи с производством планово-предупредительных работ на объектах: мост через реку Большой Бердяш и мост через реку Малый Бердяш с 20 июня 2025 года на участках производства работ вводятся временные ограничения в виде снижения максимальной скорости до 50 км/час и введения реверсивного движения», — сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Там отметили, что совокупная протяжённость участка ремонта — 600 метров. Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

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На трассе М-5 в районе Усть-Катава (Челябинская область) с 20 июня вводится ряд ограничений: снижение в скорости и введение реверса. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», причиной стали ремонты мостов через реки. « В связи с производством планово-предупредительных работ на объектах: мост через реку Большой Бердяш и мост через реку Малый Бердяш с 20 июня 2025 года на участках производства работ вводятся временные ограничения в виде снижения максимальной скорости до 50 км/час и введения реверсивного движения», — сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». Там отметили, что совокупная протяжённость участка ремонта — 600 метров. Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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