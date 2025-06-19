На челябинском участке М-5 ввели ряд ограничений

На трассе М-5 в районе Усть-Катава (Челябинская область) с 20 июня вводится ряд ограничений: снижение в скорости и введение реверса. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», причиной стали ремонты мостов через реки.
«В связи с производством планово-предупредительных работ на объектах: мост через реку Большой Бердяш и мост через реку Малый Бердяш с 20 июня 2025 года на участках производства работ вводятся временные ограничения в виде снижения максимальной скорости до 50 км/час и введения реверсивного движения», — сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».
Там отметили, что совокупная протяжённость участка ремонта — 600 метров. Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!