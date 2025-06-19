Сбер считает возможным снижение ставок по кредитам и депозитам до заседания ЦБ

Сбер считает снижение ставок по кредитам и депозитам возможным и до следующего заседания ЦБ по ключевой ставке. Об этом журналистам сообщил первый зампред правления банка Кирилл Царев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Допускаем. Мы смотрим на конъюнктуру рынка. Мы снизили ставки по кредитам, ипотеке и по депозитам. Сейчас посмотрим, как отреагирует на это рынок, и будем думать, можно ли делать еще какой-то шаг или нет», — прокомментировал Царев. Его слова приводит ТАСС.
Следующее заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке пройдет 25 июля. Прямо сейчас ключевая ставка составляет 20% годовых.
Ранее директор Центробанка Эльвира Набиуллина сообщала, что ЦБ будет снижать ставку «по мере снижения инфляции». И отметила то, что прямо сейчас инфляция замедляется быстрее ожиданий ЦБ.
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