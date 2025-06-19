«Отвяжись от меня, Дробыш»: Прохор Шаляпин ответил на оскорбления бывшего продюсера

Певец Прохор Шаляпин снова вынужден отвечать бывшему продюсеру Виктору Дробышу. Последний в недавнем интервью журналистам заявил, что у артиста якобы психические расстройства. Шаляпин в беседе с URA.RU признался: он не понимает, почему продюсер продолжает его словесно цеплять, если они давно разошлись разными путями.
«Мы прекратили сотрудничество 18 лет назад. С тех пор я первый его не вспоминаю и не нападаю. Он мне неинтересен, как и всей стране. Никто его не цитирует, его песни остались в 2000-х. Сейчас другие суперзвезды на эстраде. Может, его можно считать классиком на эстраде. Но это вчерашний день. Он меня постоянно цепляет. Если я такой "маленький", так не нравлюсь, то для чего меня все время унижать публично, цепляясь за мое так скажем незначительное имя. Это дешевый способ напомнить о себе "великому" Дробышу. Самая дешевая провокация. Хочу напомнить, что мне уже пятый десяток, я взрослый, самостоятельный, ничем ему не обязанный артист», — заявил Прохор.
Последней причиной раздора стали заявления Дробыша, который считает, что Шаляпин не имеет отношения к музыке. Прохор такое терпеть не стал и якобы пригрозил бывшему продюсеру некими влиятельными друзьями, пишут журналисты. Однако в разговоре с агентством артист поясняет: информацию переврали.
«Все перевернуто: я очень доброжелательный и миролюбивый человек. Никогда никому не угрожал своими друзьями, это как раз в стиле Дробыша. Он маленький человек: все время пыжится и пытается доказать свою значимость за счет знакомых. Я сказал, что могу на сегодняшний день дать ему отпор, потому что у меня есть влиятельные друзья в разных сферах. При этом никогда первым не угрожал, не нападал и не самоутверждался. Все мои реплики — только ему ответ», — говорит артист.
Прохор считает, что 58-летнему продюсеру вместо того, чтобы устраивать публичные разборки, лучше бы сходить в церковь и помолиться. А после встретиться с участниками «Фабрики звезд-6», которых он предал и попросить у них прощения. «Мы все научились обходиться без него. Дробыш пустил артистов по миру. При этом он все еще пытается навязать свою влиятельность. Артисты же поняли цену Дробыша и обошлись без него».
Шаляпин надеется, что придет момент, когда продюсер перестанет упоминать его имя, потому что за последние годы сильно устал от этого. «Меня он уже достал за десять лет. Хочется сказать, отвяжись от меня уже, Дробыш!» — резюмировал Прохор.
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