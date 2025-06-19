Банковские инвестиции и развитие дзюдо: Кухарук подписал новые соглашения на полях ПМЭФ-2025

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук во второй день Петербургского международного подписал соглашения, направленные на развитие региональной экономики и спорта. Закрепленные в документах обязательства предполагают более тесное сотрудничество с ВТБ и Федерацией дзюдо России.
Банкиры вкладываются в Югру
ВТБ и правительство ХМАО намерены развивать партнерство в поддержке импортозамещения, инновационного развития промышленных предприятий, их модернизации, а также работать в направлении привлечения частных российских и иностранных инвестиций в экономику округа.
«Этот документ в очередной раз закрепил наше многолетнее сотрудничество. Банк ВТБ занимает серьёзное положение в банковской сфере. Более полумиллиона его клиентов проживают в Югре. Это не только соглашение о продвижении банковских продуктов, но и большая социальная программа. Мы уже много лет реализуем совместные проекты. В этом году банк направлял средства на создание объектов городской среды в регионе. Уверен, сегодняшнее соглашение даст возможность развивать не только бизнес, но и Югру», — подчеркнул глава региона Руслан Кухарук.
Президентский спорт — в массы
Также в рамках экономического форума подписано соглашение о сотрудничестве между правительством ХМАО и Федерацией дзюдо России. Стороны закрепили обязательства о реализации совместных проектов, сотрудничество властей автономного округа и партии «Единая Россия» в реализации федерального проекта «Выбор сильных».
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Руслан Кухарук в первый день Петербургского международного экономического форума подписал ряд соглашений, направленных на развитие цифровой экономики и привлечение инвестиций в регион. Соглашение с АО ГСК «Югория» направлено на повышение финансовой грамотности, развитие страхования и поддержку социальных проектов в Югре. С ПАО «Корпоративный центр X5» будет открыто 30 торговых точек и создано 450 рабочих мест.
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