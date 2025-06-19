В ХМАО полиция провела облавы на мигрантов.Видео

В Нижневартовске несколько мигрантов после рейда силовиков раньше срока уедут из России
В Нижневартовске силовики провели масштабный рейд, направленный на выявление нарушений миграционного законодательства. Несколько иностранцев покинут пределы страны за несоблюдение закона раньше срока.
«Провели масштабный рейд. Выявлено трое иностранцев, ранее лишенных патентов на работу. Им были вручены уведомления об аннулировании документа и сокращены сроки временного пребывания в стране», — сообщили URA.RU в УМВД по Нижневартовску. Всего в ходе рейда полицейские выявили шесть мигрантов, которые уже неоднократно нарушали законы РФ.
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