Шептий: Совфед поддержал увеличение зарплат, стипендий и маткапитала

Совет Федерации на 592-м заседании одобрил поправки в закон «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Особое внимание было уделено дополнительным расходам на индексацию зарплат и выплат, поддержку льготной ипотеки, здравоохранение и транспорт, сообщил сенатор от Свердловской области Виктор Шептий.
«Приоритетное внимание было уделено внесению поправок в закон „О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов“. ... Основные направления дополнительных расходов: индексация зарплат бюджетникам, стипендий, материнского капитала, поддержка программ льготной ипотеки, в первую очередь семейной, дополнительные ассигнования на сельское хозяйство, здравоохранение, транспортную инфраструктуру, дополнительная поддержка сотрудников органов внутренних дел», — рассказал Шептий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Также сенатор рассказал, что члены Совета Федерации заслушали отчет главы Росимущества Вадима Яковенко о промежуточных итогах инвентаризации федерального имущества. По данным ведомства, выявлено 6116 объектов в неудовлетворительном состоянии. В Свердловской области, как сообщил Шептий, обсуждается инициатива создание детского оздоровительного лагеря на основе одного из неиспользуемых объектов.
Кроме того, было одобрено создание Российского спортивного фонда, который будет заниматься развитием физической культуры, адаптивного и массового спорта, а также увеличением доступности спортивных объектов для детей и молодежи. Обсуждались законы о создании многофункционального сервиса обмена информацией, изменениях в системе госучета ЖКХ и упрощении порядка принятия наследства родственниками погибших участников СВО.
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