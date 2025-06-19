19 июня 2025

«Черкизово» модернизирует птицефабрики Челябинской области

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Инвестпроект «Черкизово» предполагает модернизацию птицеводства в Челябинской области
Инвестпроект «Черкизово» предполагает модернизацию птицеводства в Челябинской области Фото:
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ПМЭФ-2025

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Челябинской области Алексей Текслер и гендиректор группы «Черкизово» Сергей Михайлов обсудили развитие птицеводства в регионе. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

«Компания „Черкизово“ уже вложила 1,5 млрд рублей в модернизацию своих предприятий в регионе — „Уралбройлер“ и „Уральскую мясную компанию“. В поселке Ишалино в этом году запустили новые очистные сооружения, а в Муслюмово их планируют достроить до конца 2025 года. Предприятия „Черкизово“ в Кунашакском районе обеспечивают работой более 2000 человек, что делает компанию важным социальным партнером региона», — говорится в заявлении пресс-службы губернатора. 

Параллельно «Черкизово» меняет технологию выращивания бройлеров — переходит с клеточного на напольное содержание. Это повысит качество продукции. Уже переоборудованы два из шести цехов, построены ветеринарные объекты и площадки для отходов животноводства.

Губернатор и бизнесмен договорились о постепенном наращивании объемов производства после модернизации. Также обсуждалась возможная господдержка из областного бюджета.

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На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Челябинской области Алексей Текслер и гендиректор группы «Черкизово» Сергей Михайлов обсудили развитие птицеводства в регионе. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. «Компания „Черкизово“ уже вложила 1,5 млрд рублей в модернизацию своих предприятий в регионе — „Уралбройлер“ и „Уральскую мясную компанию“. В поселке Ишалино в этом году запустили новые очистные сооружения, а в Муслюмово их планируют достроить до конца 2025 года. Предприятия „Черкизово“ в Кунашакском районе обеспечивают работой более 2000 человек, что делает компанию важным социальным партнером региона», — говорится в заявлении пресс-службы губернатора.  Параллельно «Черкизово» меняет технологию выращивания бройлеров — переходит с клеточного на напольное содержание. Это повысит качество продукции. Уже переоборудованы два из шести цехов, построены ветеринарные объекты и площадки для отходов животноводства. Губернатор и бизнесмен договорились о постепенном наращивании объемов производства после модернизации. Также обсуждалась возможная господдержка из областного бюджета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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