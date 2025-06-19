«Черкизово» модернизирует птицефабрики Челябинской области

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Челябинской области Алексей Текслер и гендиректор группы «Черкизово» Сергей Михайлов обсудили развитие птицеводства в регионе. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
«Компания „Черкизово“ уже вложила 1,5 млрд рублей в модернизацию своих предприятий в регионе — „Уралбройлер“ и „Уральскую мясную компанию“. В поселке Ишалино в этом году запустили новые очистные сооружения, а в Муслюмово их планируют достроить до конца 2025 года. Предприятия „Черкизово“ в Кунашакском районе обеспечивают работой более 2000 человек, что делает компанию важным социальным партнером региона», — говорится в заявлении пресс-службы губернатора.
Параллельно «Черкизово» меняет технологию выращивания бройлеров — переходит с клеточного на напольное содержание. Это повысит качество продукции. Уже переоборудованы два из шести цехов, построены ветеринарные объекты и площадки для отходов животноводства.
Губернатор и бизнесмен договорились о постепенном наращивании объемов производства после модернизации. Также обсуждалась возможная господдержка из областного бюджета.
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