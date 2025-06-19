19 июня 2025

Жители города ХМАО пожаловались на тротуар, по которому невозможно пройти. Фото

Жители Нефтеюганска просят у властей отремонтировать проблемный тротуар
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители сообщают, что проблема с тротуаром существует много лет
Жители сообщают, что проблема с тротуаром существует много лет Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) жители микрорайона №8 пожаловались на неудобный тротуар между домами №14 и №15. По словам горожан, после дождя пешеходная дорожка оказывается затопленной, а из-за неудачного расположения остановки и высокого бордюра пройти по тротуару невозможно. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

«Много лет есть тротуар, но им полноценно пользоваться не получается. Остановка поставлена неудачно, или тротуар не туда проложили. С коляской, велосипедом пройти нельзя, и в целом всем приходится скакать через бордюр. Зимой за остановкой не всегда чистит трактор, а если пройдет дождь, стоит вечная лужа, и нет возможности ее обойти», — пожаловались местные жители в telegram-канале «Это Юганск, детка!».

По словам горожан, проблема особенно актуальна для родителей с колясками и детей на велосипедах, а также для всех, кто идет к ближайшему светофору, чтобы перейти дорогу в сторону школы, магазина и банка. Жители отмечают, что после осадков тротуар полностью заливает водой, а обходные пути не оборудованы и представляют дополнительные сложности для пешеходов.

Корреспондент URA.RU направил запрос в местную администрацию. Ответ ожидается.

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В Нефтеюганске (ХМАО) жители микрорайона №8 пожаловались на неудобный тротуар между домами №14 и №15. По словам горожан, после дождя пешеходная дорожка оказывается затопленной, а из-за неудачного расположения остановки и высокого бордюра пройти по тротуару невозможно. Об этом сообщили местные жители в соцсетях. «Много лет есть тротуар, но им полноценно пользоваться не получается. Остановка поставлена неудачно, или тротуар не туда проложили. С коляской, велосипедом пройти нельзя, и в целом всем приходится скакать через бордюр. Зимой за остановкой не всегда чистит трактор, а если пройдет дождь, стоит вечная лужа, и нет возможности ее обойти», — пожаловались местные жители в telegram-канале «Это Юганск, детка!». По словам горожан, проблема особенно актуальна для родителей с колясками и детей на велосипедах, а также для всех, кто идет к ближайшему светофору, чтобы перейти дорогу в сторону школы, магазина и банка. Жители отмечают, что после осадков тротуар полностью заливает водой, а обходные пути не оборудованы и представляют дополнительные сложности для пешеходов. Корреспондент URA.RU направил запрос в местную администрацию. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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