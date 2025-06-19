Парковку на площади 1905 года в Екатеринбурге запретят на три месяца

В Екатеринбурге парковку на площади 1905 года запретят на три месяца ради проведения фестиваля "Лето на площади", в рамках которого территорию переделают и озеленят. Об этом сообщает неофициальный telegram-канал мэрии.
"С 29 июня по 29 сентября на площади 1905 года будет запрещена парковка автомобилей", — следует из поста. Изначально в администрации о сроках не говорили.
Предполагается, что локацию сделают для отдыха и активностей. Ее украсят сотни зеленых насаждений и архитектурные формы. Там будут проводить спортивные мероприятия, выставки, концерты и ярмарки.
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