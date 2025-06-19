19 июня 2025

Парковку на площади 1905 года в Екатеринбурге запретят на три месяца

© Служба новостей «URA.RU»
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На площади пройдет летний фестиваль
На площади пройдет летний фестиваль Фото:

В Екатеринбурге парковку на площади 1905 года запретят на три месяца ради проведения фестиваля "Лето на площади", в рамках которого территорию переделают и озеленят. Об этом сообщает неофициальный telegram-канал мэрии.

"С 29 июня по 29 сентября на площади 1905 года будет запрещена парковка автомобилей", — следует из поста. Изначально в администрации о сроках не говорили.

Предполагается, что локацию сделают для отдыха и активностей. Ее украсят сотни зеленых насаждений и архитектурные формы. Там будут проводить спортивные мероприятия, выставки, концерты и ярмарки.

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В Екатеринбурге парковку на площади 1905 года запретят на три месяца ради проведения фестиваля "Лето на площади", в рамках которого территорию переделают и озеленят. Об этом сообщает неофициальный telegram-канал мэрии. "С 29 июня по 29 сентября на площади 1905 года будет запрещена парковка автомобилей", — следует из поста. Изначально в администрации о сроках не говорили. Предполагается, что локацию сделают для отдыха и активностей. Ее украсят сотни зеленых насаждений и архитектурные формы. Там будут проводить спортивные мероприятия, выставки, концерты и ярмарки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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