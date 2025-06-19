Волонтерам поискового отряда удалось спасти челябинку, попавшую под влияние аферистов

В Челябинске волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» смогли спасти 75-летнюю женщину, которая попала под влияние мошенников и ушла из дома. Об этом рассказали сами волонтеры.
«Несмотря на постоянные предостережения и призывы быть внимательными, на удочку мошенников попадаются даже умные, статусные и внимательные люди. В нашем регионе заявка на поиск человека, пропавшего из-за действий мошенников, поступила впервые», — сообщили волонтеры в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».
Несколько дней назад на горячую линию поискового отряда позвонил пожилой мужчина, который сообщил, что его 75-летняя жена поздно вечером ушла из дома и до сих пор не вернулась. Хотя такие поздние прогулки для нее не свойственны. Телефон у жены постоянно занят, а когда она берет трубку, то отвечает отстраненно и нервничает. К делу подключились специалисты направления «Лес на связи», которые имеют богатый опыт общения с людьми, находящимися в стрессовой ситуации.
Волонтеры предположили, что женщина стала жертвой мошенников, которые и не дают ей возможность положить трубку и ведут в неизвестном направлении. Женщина была испугана и не понимала, что стала жертвой мошенников. Родным она сообщила, что не придет домой ночевать. Тогда волонтеры начали обзванивать гостиницы, и в 01:40 дежурный на ресепшен одной из гостиниц Челябинска по ориентировке узнал пропавшую.
На место вызвали сотрудников полиции, которые вскрыли дверь. Женщина рассказала, что весь день мошенники вынуждали ее ездить на такси по городу, брать кредиты в банках и запугивали. Суммы были утрачены немалые. Только спустя несколько часов, придя в себя, женщина согласилась поехать домой.
«Беда может случиться с каждым, от подобных случаев не застрахован никто. В такие ситуации попадают люди разных возрастов и разного социального положения — дети и знаменитости, пожилые люди и рабочие, профессора вузов и так далее», — отметили волонтеры поискового отряда.
Основной совет, который они дают, чтобы избежать подобных ситуаций — это быть внимательными друг к другу, особенно к людям в возрасте. Можно оставить им рекомендации на подобные случае в виде записок, в которые они посмотрят и правильно среагируют. Допускается держать у себя паспорт пожилого человека, документы на недвижимость и автомобиль. Идеально, если код для подтверждения авторизации в любых цифровых аккаунтах будет приходить на телефон родственников пожилого человека.
«И помните — человек, попавший под влияние мошенников, не виноват! Виноваты те, кто заставил выполнять его все действия и привёл к финансовым или другим потерям!» — напомнили волонтеры.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!