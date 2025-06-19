19 июня 2025

Стало известно, когда в Перми перекроют Красавинский мост

В Перми с 1 июля на два года перекроют половину Красавинского моста
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Красавинский мост построен 20 лет назад
Красавинский мост построен 20 лет назад Фото:

С 1 июля 2025 года в Перми на Красавинском мосту будет частично ограничено движение транспорта из-за начала капитального ремонта. На два года закроют правую половину сооружения, ведущую из Краснокамска в Пермь.

«Красавинский мост построен 20 лет назад. Там конструкция такова, что там два моста: мост правый и мост левый. Правый мост, который из Краснокамска в Пермь, с 1 июля мы закрываем на капитальный ремонт», — пишет ВЕТТА со ссылкой на начальника ФКУ Упрдор «Прикамье» Анатолия Дашкевича.

На время ремонта, движение автомобилей организуют по левой части моста в обе стороны. Для этого на оставшейся полосе будет действовать четырехполосная схема движения. Грузовому транспорту разрешат двигаться только по левой полосе. Ограничения сохранятся до завершения первого этапа работ, который планируется завершить к октябрю 2027 года.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми определили подрядчика для ремонта Красавинского моста — им стало московское ООО «Евротрансстрой». Стоимость работ составит 5,6 млрд рублей из федерального бюджета. После реконструкции, согласно проекту, пропускная способность моста увеличится. Поток автотранспорта по мосту за сутки должен вырасти с 55,1 тысяч до 69,6 тысяч единиц. При этом количество полос сохранится, их будет три. А ширина объекта вырастет с 17,7 метров до 26,8 метров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы узнавать главное о происходящем в стране и мире. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 1 июля 2025 года в Перми на Красавинском мосту будет частично ограничено движение транспорта из-за начала капитального ремонта. На два года закроют правую половину сооружения, ведущую из Краснокамска в Пермь. «Красавинский мост построен 20 лет назад. Там конструкция такова, что там два моста: мост правый и мост левый. Правый мост, который из Краснокамска в Пермь, с 1 июля мы закрываем на капитальный ремонт», — пишет ВЕТТА со ссылкой на начальника ФКУ Упрдор «Прикамье» Анатолия Дашкевича. На время ремонта, движение автомобилей организуют по левой части моста в обе стороны. Для этого на оставшейся полосе будет действовать четырехполосная схема движения. Грузовому транспорту разрешат двигаться только по левой полосе. Ограничения сохранятся до завершения первого этапа работ, который планируется завершить к октябрю 2027 года. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми определили подрядчика для ремонта Красавинского моста — им стало московское ООО «Евротрансстрой». Стоимость работ составит 5,6 млрд рублей из федерального бюджета. После реконструкции, согласно проекту, пропускная способность моста увеличится. Поток автотранспорта по мосту за сутки должен вырасти с 55,1 тысяч до 69,6 тысяч единиц. При этом количество полос сохранится, их будет три. А ширина объекта вырастет с 17,7 метров до 26,8 метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...