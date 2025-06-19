Стало известно, когда в Перми перекроют Красавинский мост

С 1 июля 2025 года в Перми на Красавинском мосту будет частично ограничено движение транспорта из-за начала капитального ремонта. На два года закроют правую половину сооружения, ведущую из Краснокамска в Пермь.
«Красавинский мост построен 20 лет назад. Там конструкция такова, что там два моста: мост правый и мост левый. Правый мост, который из Краснокамска в Пермь, с 1 июля мы закрываем на капитальный ремонт», — пишет ВЕТТА со ссылкой на начальника ФКУ Упрдор «Прикамье» Анатолия Дашкевича.
На время ремонта, движение автомобилей организуют по левой части моста в обе стороны. Для этого на оставшейся полосе будет действовать четырехполосная схема движения. Грузовому транспорту разрешат двигаться только по левой полосе. Ограничения сохранятся до завершения первого этапа работ, который планируется завершить к октябрю 2027 года.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми определили подрядчика для ремонта Красавинского моста — им стало московское ООО «Евротрансстрой». Стоимость работ составит 5,6 млрд рублей из федерального бюджета. После реконструкции, согласно проекту, пропускная способность моста увеличится. Поток автотранспорта по мосту за сутки должен вырасти с 55,1 тысяч до 69,6 тысяч единиц. При этом количество полос сохранится, их будет три. А ширина объекта вырастет с 17,7 метров до 26,8 метров.
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