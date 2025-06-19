В Пермском крае от укусов клещей пострадали более 18 тысяч человек

С начала сезона в медучреждения Пермского края поступило 18 690 обращений от жителей, которых укусили клещи, — сообщается на сайте регионального Управления Роспотребнадзора. Среди пострадавших — 3 457 детей.
«Укусы клещами зарегистрированы на всех административных территориях края. По числу обращений лидирует Пермский муниципальный округ — 2 818, далее позицию удерживает Пермь — 2 211, Краснокамский городской округ — 1 335, Добрянский городской округ — 1 163, Березниковский городской округ — 834», — сообщает ведомство.
По результатам исследований клещей, снятых с пострадавших, более 52% клещей инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом. А в 1,4% — клещевым вирусным энцефалитом.
Ранее URA.RU сообщало, что делать при укусе клеща и куда его сдать на анализ. Если укус произошел вблизи населенного пункта, рекомендуется обратиться в ближайший травмпункт или поликлинику, где медработники проведут удаление клеща и назначат необходимую профилактику.
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