19 июня 2025

В Пермском крае от укусов клещей пострадали более 18 тысяч человек

Роспотребнадзор: в Пермском крае от укусов клещей пострадало 18 690 человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Среди пострадавших - почти 3,5 тысяч детей
Среди пострадавших - почти 3,5 тысяч детей Фото:

С начала сезона в медучреждения Пермского края поступило 18 690 обращений от жителей, которых укусили клещи, — сообщается на сайте регионального Управления Роспотребнадзора. Среди пострадавших — 3 457 детей.

«Укусы клещами зарегистрированы на всех административных территориях края. По числу обращений лидирует Пермский муниципальный округ — 2 818, далее позицию удерживает Пермь — 2 211, Краснокамский городской округ — 1 335, Добрянский городской округ — 1 163, Березниковский городской округ — 834», — сообщает ведомство.

По результатам исследований клещей, снятых с пострадавших, более 52% клещей инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом. А в 1,4% — клещевым вирусным энцефалитом.

Ранее URA.RU сообщало, что делать при укусе клеща и куда его сдать на анализ. Если укус произошел вблизи населенного пункта, рекомендуется обратиться в ближайший травмпункт или поликлинику, где медработники проведут удаление клеща и назначат необходимую профилактику.

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С начала сезона в медучреждения Пермского края поступило 18 690 обращений от жителей, которых укусили клещи, — сообщается на сайте регионального Управления Роспотребнадзора. Среди пострадавших — 3 457 детей. «Укусы клещами зарегистрированы на всех административных территориях края. По числу обращений лидирует Пермский муниципальный округ — 2 818, далее позицию удерживает Пермь — 2 211, Краснокамский городской округ — 1 335, Добрянский городской округ — 1 163, Березниковский городской округ — 834», — сообщает ведомство. По результатам исследований клещей, снятых с пострадавших, более 52% клещей инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом. А в 1,4% — клещевым вирусным энцефалитом. Ранее URA.RU сообщало, что делать при укусе клеща и куда его сдать на анализ. Если укус произошел вблизи населенного пункта, рекомендуется обратиться в ближайший травмпункт или поликлинику, где медработники проведут удаление клеща и назначат необходимую профилактику.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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