В Екатеринбурге Центральный окружной военный суд вынес приговор 48-летней уроженке Йошкар-Олы Вере Сидоркиной, которая передавала данные о военных ВСУ и пыталась выехать в Украину для вступления в легион «Свобода России» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Следующие 18 лет она проведет в колонии, рассказали в пресс-службе прокуратуры.
«Суд назначил Вере Сидоркиной наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на один год», — пояснили в инстанции. Женщину обвинили по ст. 275 УК РФ (государственная измена), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (покушение на участие в деятельности террористической организации).
По версии следствия, в апреле 2023 года Сидоркина заполнила анкету кандидата на вступление в запрещенный легион. В августе того же года Сидоркина, взяв с собой ребенка, попыталась нелегально пересечь границу с Украиной, однако ее задержали российские пограничники.
Помимо этого, Сидоркина передала украинским спецслужбам спутниковые снимки с координатами местонахождения предприятий оборонно-промышленного комплекса и объектов Минобороны России. К снимкам были добавлены пояснения, что, по версии следствия, сделано для атаки ВСУ.
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