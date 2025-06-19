В ХМАО врачи спасли жизнь пациента, упавшего в мукомольную машину

В Нижневартовске 22-летний рабочий на предприятии по производству муки упал в мукомольную машину и получил тяжелые травмы и переломы. Его жизнь спасли специалисты Сургутского травмцентра.
«Пациент пострадал на предприятии по производству муки. Он был доставлен к нам из Нижневартовска в критическом состоянии. На фоне многочисленных ран, ушибов, размозжений, переломов и кровоизлияний торакальные хирурги определили самую угрожающую ситуацию», — сообщает Сургутская травмбольница в своем telegram-канале.
У пациента был разрыв трахеи на нескольких участках из-за чего в мягких тканях скопился воздух. Врачи провели операцию и уже на шестой день отключили югорчанина от аппарата ИВЛ. После он был переведен из реанимации в хирургическое отделение, а спустя месяц выписан и продолжил лечение амбулаторно.
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