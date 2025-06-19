19 июня 2025

В ХМАО врачи спасли жизнь пациента, упавшего в мукомольную машину

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи сургутского травмцентра спасли пациента со смертельно опасными травмами
Врачи сургутского травмцентра спасли пациента со смертельно опасными травмами Фото:

В Нижневартовске 22-летний рабочий на предприятии по производству муки упал в мукомольную машину и получил тяжелые травмы и переломы. Его жизнь спасли специалисты Сургутского травмцентра.

«Пациент пострадал на предприятии по производству муки. Он был доставлен к нам из Нижневартовска в критическом состоянии. На фоне многочисленных ран, ушибов, размозжений, переломов и кровоизлияний торакальные хирурги определили самую угрожающую ситуацию», — сообщает Сургутская травмбольница в своем telegram-канале.

У пациента был разрыв трахеи на нескольких участках из-за чего в мягких тканях скопился воздух. Врачи провели операцию и уже на шестой день отключили югорчанина от аппарата ИВЛ. После он был переведен из реанимации в хирургическое отделение, а спустя месяц выписан и продолжил лечение амбулаторно.

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В Нижневартовске 22-летний рабочий на предприятии по производству муки упал в мукомольную машину и получил тяжелые травмы и переломы. Его жизнь спасли специалисты Сургутского травмцентра. «Пациент пострадал на предприятии по производству муки. Он был доставлен к нам из Нижневартовска в критическом состоянии. На фоне многочисленных ран, ушибов, размозжений, переломов и кровоизлияний торакальные хирурги определили самую угрожающую ситуацию», — сообщает Сургутская травмбольница в своем telegram-канале. У пациента был разрыв трахеи на нескольких участках из-за чего в мягких тканях скопился воздух. Врачи провели операцию и уже на шестой день отключили югорчанина от аппарата ИВЛ. После он был переведен из реанимации в хирургическое отделение, а спустя месяц выписан и продолжил лечение амбулаторно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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