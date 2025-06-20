Даванков: МИД России уже получил просьбу предоставить Маску убежище

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Даванков отметил, что ошибки Маска можно простить
Даванков отметил, что ошибки Маска можно простить Фото:
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ПМЭФ-2025

Российское Министерство иностранных дел получило обращение от партии «Новые люди» с предложением предоставить американскому миллиардеру Илону Маску политическое убежище на территории РФ. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

«Предложение мы уже написали. Ждем ответа», — заявил Даванков корреспонденту NEWS.ru на Петербургском экономическом форуме, говоря о направленном МИД РФ обращении. Депутат сообщил, что ожидает ответ от МИДа в течение месяца.

По его словам, Маск допускал ошибки, однако важно уметь прощать их. Даванков подчеркнул, что бизнесмена всегда готовы принять в России.

Ранее бывший советник президента США Стивен Бэннон обвинил Маска в незаконном пребывании на территории страны и потребовал его депортации. Кроме того, ситуация обострилась продолжающимся конфликтом между бизнесменом и президентом США Дональдом Трампом.

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Российское Министерство иностранных дел получило обращение от партии «Новые люди» с предложением предоставить американскому миллиардеру Илону Маску политическое убежище на территории РФ. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. «Предложение мы уже написали. Ждем ответа», — заявил Даванков корреспонденту NEWS.ru на Петербургском экономическом форуме, говоря о направленном МИД РФ обращении. Депутат сообщил, что ожидает ответ от МИДа в течение месяца. По его словам, Маск допускал ошибки, однако важно уметь прощать их. Даванков подчеркнул, что бизнесмена всегда готовы принять в России. Ранее бывший советник президента США Стивен Бэннон обвинил Маска в незаконном пребывании на территории страны и потребовал его депортации. Кроме того, ситуация обострилась продолжающимся конфликтом между бизнесменом и президентом США Дональдом Трампом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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