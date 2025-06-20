Даванков: МИД России уже получил просьбу предоставить Маску убежище

Российское Министерство иностранных дел получило обращение от партии «Новые люди» с предложением предоставить американскому миллиардеру Илону Маску политическое убежище на территории РФ. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.
«Предложение мы уже написали. Ждем ответа», — заявил Даванков корреспонденту NEWS.ru на Петербургском экономическом форуме, говоря о направленном МИД РФ обращении. Депутат сообщил, что ожидает ответ от МИДа в течение месяца.
По его словам, Маск допускал ошибки, однако важно уметь прощать их. Даванков подчеркнул, что бизнесмена всегда готовы принять в России.
Ранее бывший советник президента США Стивен Бэннон обвинил Маска в незаконном пребывании на территории страны и потребовал его депортации. Кроме того, ситуация обострилась продолжающимся конфликтом между бизнесменом и президентом США Дональдом Трампом.
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