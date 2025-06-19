19 июня 2025

Гартунг лично поведет эсеров на выборы в челябинское заксобрание

«Справедливая Россия» утвердила кандидатов на выборы в челябинское заксобрание
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Делегаты конференции утвердили кандидатов-эсеров на выборы в челябинское ЗСО
Делегаты конференции утвердили кандидатов-эсеров на выборы в челябинское ЗСО Фото:
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Выборы в заксобрание Челябинской области 2025 года

Тридцать кандидатов по одномандатным округам и 67 человек по списку будут баллотироваться от «Справедливой России» в заксобрание Челябинской области в 2025 году. Такое решение приняла конференция регионального отделения партии, передает корреспондент URA.RU.

По итогам голосования перечень одномандатников выглядит так:

  • Евгений Коуров, округ №1
  • Евгений Чубриков, округ №2
  • Юлия Лопатина, округ №3
  • Карпинский Дмитрий, округ №4
  • Владимир Бекишев, округ №5
  • Алексей Васильев Николаевич, округ №6
  • Виктор Плюта, округ №7
  • Екатерина Черноскутова, округ №8
  • Сергей Григорьев, округ №9
  • Юлия Кудашова, округ №10
  • Андрей Меньшиков, округ №11
  • Евгений Бакланов, округ №12
  • Андрей Кондратьев, округ №13
  • Павел Абдулин, округ №14
  • Анна Стешиц, округ №15
  • Василий Варлаков, округ №16
  • Бахтеев Ильяс, округ №17
  • Сергей Абросимов, округ №18
  • Егор Бабкин, округ №19
  • Дмитрий Сумин, округ №20
  • Александр Николаев, округ №21
  • Ксения Морозова, округ №22
  • Марина Белозерцева, округ №23
  • Аркадий Агапов, округ №24
  • Сергей Низамутдинов, округ №25
  • Денис Демидюк, округ №26
  • Евгений Гончаров, округ №27
  • Иван Креслов, округ №28
  • Ишмаметьев Валерий, №29
  • Радмир Исмагилов, №30

Первую тройку избирательного списка возглавляет депутат Госдумы Валерий Гартунг, за ним следуют лидер фракции эсеров в заксобрании Василий Швецов, депутат гордумы Ксения Морозова, бизнесмен Алексей Чеченин, руководитель кузнечного завода ЧКПЗ Алексей Земзюлин, депутат ЗСО Владимир Бекишев, врач Егор Бабкин, депутаты ЗСО Павел Жолобов и Дмитрий Ларин.

Всего список включает 67 фамилий, в том числе кандидатов-одномандатников — закон это разрешает. Действующий депутат Ольга Мухометьярова, которую считали одним из самых ярких представителей эсеров в заксобрании, нет ни в одном из списков.

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Тридцать кандидатов по одномандатным округам и 67 человек по списку будут баллотироваться от «Справедливой России» в заксобрание Челябинской области в 2025 году. Такое решение приняла конференция регионального отделения партии, передает корреспондент URA.RU. По итогам голосования перечень одномандатников выглядит так: Первую тройку избирательного списка возглавляет депутат Госдумы Валерий Гартунг, за ним следуют лидер фракции эсеров в заксобрании Василий Швецов, депутат гордумы Ксения Морозова, бизнесмен Алексей Чеченин, руководитель кузнечного завода ЧКПЗ Алексей Земзюлин, депутат ЗСО Владимир Бекишев, врач Егор Бабкин, депутаты ЗСО Павел Жолобов и Дмитрий Ларин. Всего список включает 67 фамилий, в том числе кандидатов-одномандатников — закон это разрешает. Действующий депутат Ольга Мухометьярова, которую считали одним из самых ярких представителей эсеров в заксобрании, нет ни в одном из списков.
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