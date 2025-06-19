Тридцать кандидатов по одномандатным округам и 67 человек по списку будут баллотироваться от «Справедливой России» в заксобрание Челябинской области в 2025 году. Такое решение приняла конференция регионального отделения партии, передает корреспондент URA.RU.
По итогам голосования перечень одномандатников выглядит так:
- Евгений Коуров, округ №1
- Евгений Чубриков, округ №2
- Юлия Лопатина, округ №3
- Карпинский Дмитрий, округ №4
- Владимир Бекишев, округ №5
- Алексей Васильев Николаевич, округ №6
- Виктор Плюта, округ №7
- Екатерина Черноскутова, округ №8
- Сергей Григорьев, округ №9
- Юлия Кудашова, округ №10
- Андрей Меньшиков, округ №11
- Евгений Бакланов, округ №12
- Андрей Кондратьев, округ №13
- Павел Абдулин, округ №14
- Анна Стешиц, округ №15
- Василий Варлаков, округ №16
- Бахтеев Ильяс, округ №17
- Сергей Абросимов, округ №18
- Егор Бабкин, округ №19
- Дмитрий Сумин, округ №20
- Александр Николаев, округ №21
- Ксения Морозова, округ №22
- Марина Белозерцева, округ №23
- Аркадий Агапов, округ №24
- Сергей Низамутдинов, округ №25
- Денис Демидюк, округ №26
- Евгений Гончаров, округ №27
- Иван Креслов, округ №28
- Ишмаметьев Валерий, №29
- Радмир Исмагилов, №30
Первую тройку избирательного списка возглавляет депутат Госдумы Валерий Гартунг, за ним следуют лидер фракции эсеров в заксобрании Василий Швецов, депутат гордумы Ксения Морозова, бизнесмен Алексей Чеченин, руководитель кузнечного завода ЧКПЗ Алексей Земзюлин, депутат ЗСО Владимир Бекишев, врач Егор Бабкин, депутаты ЗСО Павел Жолобов и Дмитрий Ларин.
Всего список включает 67 фамилий, в том числе кандидатов-одномандатников — закон это разрешает. Действующий депутат Ольга Мухометьярова, которую считали одним из самых ярких представителей эсеров в заксобрании, нет ни в одном из списков.
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