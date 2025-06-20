Россиянам могут подарить выходной 31 декабря

Министерство труда и социальной защиты РФ планирует сделать 31 декабря 2026 года нерабочим днем, чтобы граждане могли подготовиться к празднованию Нового года. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«В 2025 году 31 декабря будет выходным днем. И в 2026 году постараемся сделать так же», — сказал Котяков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). Его слова передает РИА Новости.
Антон Котяков отметил, что при составлении календаря праздничных и выходных дней министерство руководствуется стремлением дать россиянам возможность заранее подготовиться к новогодним праздникам. В частности, традиционно организовать семейный ужин.
Сегодня в Санкт-Петербурге проходит третий день экономического форума. Намечаются встречи представителей госорганов и бизнес-сообщества России, а также Франции, Армении, Турции и Индонезии. Они посвящены обмену профессиональным опытом. Так, в рамках одной из сессий участники обсудят меры по выполнению указа президента Владимира Путина о вхождении России в число четырех крупнейших экономик мира. Кроме того, будет затронута тема перспектив возвращения российских спортсменов на ведущие международные соревнования и возможность участия в зимних Олимпийских играх 2026 года.
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