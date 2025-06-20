В России повысят МРОТ

Котяков: в России в 2026 году уровень МРОТ превысит 27 тысяч рублей
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Со следующего года уровень МРОТ в России составит свыше 27-ми тысяч рублей
Со следующего года уровень МРОТ в России составит свыше 27-ми тысяч рублей Фото:
новость из сюжета
ПМЭФ-2025

В следующем году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России превысит 27 тысяч рублей. Это изменение коснется 4,6 миллиона граждан. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на полях ПМЭФ-2025.

«С учетом сложившейся динамики уровня оплаты труда видим, что в 2026 году МРОТ превысит 27 тысяч рублей», — сказал Котяков в интервью РИА Новости. Данное изменение затронет более чем 4,5 миллиона жителей РФ. На данный момент уровень МРОТ в России составляет 22 400 рублей. 

Ранее сообщалось, что в следующем, 2026 году, МРОТ может вырасти до 34 тысячи рублей. Соответствующий законопроект подготовили депутаты ЛДПР. Инициатором проекта выступил депутат Ярослав Нилов.

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В следующем году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России превысит 27 тысяч рублей. Это изменение коснется 4,6 миллиона граждан. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на полях ПМЭФ-2025. «С учетом сложившейся динамики уровня оплаты труда видим, что в 2026 году МРОТ превысит 27 тысяч рублей», — сказал Котяков в интервью РИА Новости. Данное изменение затронет более чем 4,5 миллиона жителей РФ. На данный момент уровень МРОТ в России составляет 22 400 рублей.  Ранее сообщалось, что в следующем, 2026 году, МРОТ может вырасти до 34 тысячи рублей. Соответствующий законопроект подготовили депутаты ЛДПР. Инициатором проекта выступил депутат Ярослав Нилов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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