В России повысят МРОТ

В следующем году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России превысит 27 тысяч рублей. Это изменение коснется 4,6 миллиона граждан. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на полях ПМЭФ-2025.
«С учетом сложившейся динамики уровня оплаты труда видим, что в 2026 году МРОТ превысит 27 тысяч рублей», — сказал Котяков в интервью РИА Новости. Данное изменение затронет более чем 4,5 миллиона жителей РФ. На данный момент уровень МРОТ в России составляет 22 400 рублей.
Ранее сообщалось, что в следующем, 2026 году, МРОТ может вырасти до 34 тысячи рублей. Соответствующий законопроект подготовили депутаты ЛДПР. Инициатором проекта выступил депутат Ярослав Нилов.
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