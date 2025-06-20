Стало известно, кто будет модерировать заседание с Путиным на ПМЭФ

Песков: модератором дискуссии с Путиным на ПМЭФ будет журналист из ОАЭ Котеич
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Модератором дискуссии с Путиным станет журналист из ОАЭ
Модератором дискуссии с Путиным станет журналист из ОАЭ Фото:
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ПМЭФ-2025

Вести заседание с участием президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме будет журналист из ОАЭ Надим Котеич. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Модератором пленарки ПМЭФ с участием Путина будет журналист из ОАЭ Надим Котеич», — рассказал официальный представитель Кремля, передает корреспондент URA.RU. Такое заявление он сделал на полях Петербургского экономического форума. Песков отметил, что журналист уже имел возможность пообщаться с президентом во время встречи с главными редакторами СМИ стран БРИКС, которая состоялась накануне саммита в Казани. 

В 2024 году модератором обсуждения с Путиным стал политолог, историк и научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Сергей Караганов. В дискуссии также приняли участие президент Многонационального Государства Боливия Луис Альберто Арсе Катакора и президент Республики Зимбабве Эммерсон Дамбудзо Мнангагва.

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Вести заседание с участием президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме будет журналист из ОАЭ Надим Котеич. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Модератором пленарки ПМЭФ с участием Путина будет журналист из ОАЭ Надим Котеич», — рассказал официальный представитель Кремля, передает корреспондент URA.RU. Такое заявление он сделал на полях Петербургского экономического форума. Песков отметил, что журналист уже имел возможность пообщаться с президентом во время встречи с главными редакторами СМИ стран БРИКС, которая состоялась накануне саммита в Казани.  В 2024 году модератором обсуждения с Путиным стал политолог, историк и научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Сергей Караганов. В дискуссии также приняли участие президент Многонационального Государства Боливия Луис Альберто Арсе Катакора и президент Республики Зимбабве Эммерсон Дамбудзо Мнангагва.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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