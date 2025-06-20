Стало известно, кто будет модерировать заседание с Путиным на ПМЭФ

Вести заседание с участием президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме будет журналист из ОАЭ Надим Котеич. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Модератором пленарки ПМЭФ с участием Путина будет журналист из ОАЭ Надим Котеич», — рассказал официальный представитель Кремля, передает корреспондент URA.RU. Такое заявление он сделал на полях Петербургского экономического форума. Песков отметил, что журналист уже имел возможность пообщаться с президентом во время встречи с главными редакторами СМИ стран БРИКС, которая состоялась накануне саммита в Казани.
В 2024 году модератором обсуждения с Путиным стал политолог, историк и научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Сергей Караганов. В дискуссии также приняли участие президент Многонационального Государства Боливия Луис Альберто Арсе Катакора и президент Республики Зимбабве Эммерсон Дамбудзо Мнангагва.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.