ЦБ отказался бороться с инфляцией в ущерб россиянам

В России наметилась тенденция к снижению темпов инфляции, но перед ЦБ РФ не стоит цели подавлять ее в ущерб интересам общества. В регуляторе уверены в возможности единовременного поддержания ценовой стабильности и обеспечении плавного роста экономики. Об этом сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган.
«Мы по-прежнему уверены, что мы можем и обеспечить ценовую стабильность, то есть снизить инфляцию, и обеспечить плавный переход экономики на ту самую траекторию сбалансированного роста», — заявил Ганган на деловом завтраке Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Его слова передает «Интерфакс».
Андрей Ганган подчеркнул, что Центробанк фиксирует признаки замедления инфляции, уменьшения темпов роста кредитования и сохраняющейся высокой склонности россиян к формированию сбережениям. Совокупность этих факторов позволила регулятору в июне 2025 года снизить ключевую ставку до 20%. Представитель Банка России уточнил, что отслеживание тенденций на рынке продолжится.
Он также напомнил, что в течение последнего года темпы роста цен значительно ускорились — это свидетельствует о том, что реальные физические ресурсы, имеющиеся в экономике и необходимые для увеличения объемов производства, существенно ограничены. В такой ситуации резкое снижение ключевой ставки вряд ли приведет к существенным краткосрочным изменениям, за исключением дальнейшего роста цен, почеркнул Ганган.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что нужно снизить текущую ключевую ставку. По его словам, следует отказаться от «охлаждения» экономики и перейти к ее «нагреву». При этом некоторые эксперты выдвигают прогнозы по значительному снижению ставки к концу 2025 года. Узнать мнение экономистов и возможный уровень ключевой ставки можно в материале URA.RU.
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