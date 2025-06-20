ЦБ отказался бороться с инфляцией в ущерб россиянам

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Ганган заявил, что Банк России не будет подавлять инфляцию, не считаясь с интересами россиян
Ганган заявил, что Банк России не будет подавлять инфляцию, не считаясь с интересами россиян Фото:
новость из сюжета
ПМЭФ-2025

В России наметилась тенденция к снижению темпов инфляции, но перед ЦБ РФ не стоит цели подавлять ее в ущерб интересам общества. В регуляторе уверены в возможности единовременного поддержания ценовой стабильности и обеспечении плавного роста экономики. Об этом сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган.

«Мы по-прежнему уверены, что мы можем и обеспечить ценовую стабильность, то есть снизить инфляцию, и обеспечить плавный переход экономики на ту самую траекторию сбалансированного роста», — заявил Ганган на деловом завтраке Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Его слова передает «Интерфакс». 

Андрей Ганган подчеркнул, что Центробанк фиксирует признаки замедления инфляции, уменьшения темпов роста кредитования и сохраняющейся высокой склонности россиян к формированию сбережениям. Совокупность этих факторов позволила регулятору в июне 2025 года снизить ключевую ставку до 20%. Представитель Банка России уточнил, что отслеживание тенденций на рынке продолжится.

Он также напомнил, что в течение последнего года темпы роста цен значительно ускорились — это свидетельствует о том, что реальные физические ресурсы, имеющиеся в экономике и необходимые для увеличения объемов производства, существенно ограничены. В такой ситуации резкое снижение ключевой ставки вряд ли приведет к существенным краткосрочным изменениям, за исключением дальнейшего роста цен, почеркнул Ганган.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что нужно снизить текущую ключевую ставку. По его словам, следует отказаться от «охлаждения» экономики и перейти к ее «нагреву». При этом некоторые эксперты выдвигают прогнозы по значительному снижению ставки к концу 2025 года. Узнать мнение экономистов и возможный уровень ключевой ставки можно в материале URA.RU. 

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В России наметилась тенденция к снижению темпов инфляции, но перед ЦБ РФ не стоит цели подавлять ее в ущерб интересам общества. В регуляторе уверены в возможности единовременного поддержания ценовой стабильности и обеспечении плавного роста экономики. Об этом сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган. «Мы по-прежнему уверены, что мы можем и обеспечить ценовую стабильность, то есть снизить инфляцию, и обеспечить плавный переход экономики на ту самую траекторию сбалансированного роста», — заявил Ганган на деловом завтраке Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Его слова передает «Интерфакс».  Андрей Ганган подчеркнул, что Центробанк фиксирует признаки замедления инфляции, уменьшения темпов роста кредитования и сохраняющейся высокой склонности россиян к формированию сбережениям. Совокупность этих факторов позволила регулятору в июне 2025 года снизить ключевую ставку до 20%. Представитель Банка России уточнил, что отслеживание тенденций на рынке продолжится. Он также напомнил, что в течение последнего года темпы роста цен значительно ускорились — это свидетельствует о том, что реальные физические ресурсы, имеющиеся в экономике и необходимые для увеличения объемов производства, существенно ограничены. В такой ситуации резкое снижение ключевой ставки вряд ли приведет к существенным краткосрочным изменениям, за исключением дальнейшего роста цен, почеркнул Ганган. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что нужно снизить текущую ключевую ставку. По его словам, следует отказаться от «охлаждения» экономики и перейти к ее «нагреву». При этом некоторые эксперты выдвигают прогнозы по значительному снижению ставки к концу 2025 года. Узнать мнение экономистов и возможный уровень ключевой ставки можно в материале URA.RU. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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