19 июня 2025

В Перми взлетели цены на квартиры невелички

В Перми маленькие квартиры подорожали почти на 10%
© Служба новостей «URA.RU»
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Малогабаритные квартиры в Перми продают за 3,2 млн рублей
Малогабаритные квартиры в Перми продают за 3,2 млн рублей Фото:

В Перми с июня 2024 по июнь 2025 подорожали небольшие квартиры площадью до 32 квадратных метров на вторичном рынке. За год их стоимость выросла на 9,7%, рассказали URA.RU аналитики федерального портала «Мир квартир».

«Средняя квартира на вторичном рынке выросла в цене в 59 населенных пунктах из 70, вошедших в исследование портала. В Перми маленькие квартиры стоят 3,2 млн рублей. Это на 9,7% больше, чем в июне 2024 года», — рассказали аналитики.

Уточняется, что увеличилась и цена квадратного метра в малосемейках. За год показатель вырос на 8,3% и достиг 120,4 тысячи рублей. Больше всего квартиры подорожали в Курске (на 35,2% до 3,6 млн рублей), Ижевске (на 19,3% до 2,8 млн рублей) и Череповце (на 17,3% до 2,8 млн рублей). По словам генерального директора «Мира квартир» Павла Луценко, маленькие квартиры выросли в цене больше, чем обычные. Это связано с высоким спросом.

Ранее URA.RU рассказало, что будет с ценами на новостройки после снижения ключевой ставки. Аналитики не прогнозируют резкого роста или снижения стоимости.

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В Перми с июня 2024 по июнь 2025 подорожали небольшие квартиры площадью до 32 квадратных метров на вторичном рынке. За год их стоимость выросла на 9,7%, рассказали URA.RU аналитики федерального портала «Мир квартир». «Средняя квартира на вторичном рынке выросла в цене в 59 населенных пунктах из 70, вошедших в исследование портала. В Перми маленькие квартиры стоят 3,2 млн рублей. Это на 9,7% больше, чем в июне 2024 года», — рассказали аналитики. Уточняется, что увеличилась и цена квадратного метра в малосемейках. За год показатель вырос на 8,3% и достиг 120,4 тысячи рублей. Больше всего квартиры подорожали в Курске (на 35,2% до 3,6 млн рублей), Ижевске (на 19,3% до 2,8 млн рублей) и Череповце (на 17,3% до 2,8 млн рублей). По словам генерального директора «Мира квартир» Павла Луценко, маленькие квартиры выросли в цене больше, чем обычные. Это связано с высоким спросом. Ранее URA.RU рассказало, что будет с ценами на новостройки после снижения ключевой ставки. Аналитики не прогнозируют резкого роста или снижения стоимости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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