Песков: в РФ беспокоятся о последствиях для себя из-за войны Ирана и Израиля

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Песков заявил, что у Ближнего Востока должны быть «красные линии»
Песков заявил, что у Ближнего Востока должны быть «красные линии» Фото:
новость из сюжета
ПМЭФ-2025

В Кремле серьезно обеспокоены по поводу возможных последствий военного конфликта между Израилем и Ираном для российской стороны и соседних регионов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Мы чрезвычайно обеспокоены. Мы не находимся по ту сторону океана, этот регион у наших границ, поэтому это потенциально опасно для нас», — подчеркнул Песков на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Его слова передает корреспондент URA.RU.

По его словам, именно государства Ближнего Востока должны определять свои «красные линии». Это связано с тем, что именно регион, в первую очередь, рискует погрузиться в «пучину нестабильности и войны».

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В Кремле серьезно обеспокоены по поводу возможных последствий военного конфликта между Израилем и Ираном для российской стороны и соседних регионов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.  «Мы чрезвычайно обеспокоены. Мы не находимся по ту сторону океана, этот регион у наших границ, поэтому это потенциально опасно для нас», — подчеркнул Песков на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Его слова передает корреспондент URA.RU. По его словам, именно государства Ближнего Востока должны определять свои «красные линии». Это связано с тем, что именно регион, в первую очередь, рискует погрузиться в «пучину нестабильности и войны».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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