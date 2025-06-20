Песков: в РФ беспокоятся о последствиях для себя из-за войны Ирана и Израиля

В Кремле серьезно обеспокоены по поводу возможных последствий военного конфликта между Израилем и Ираном для российской стороны и соседних регионов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы чрезвычайно обеспокоены. Мы не находимся по ту сторону океана, этот регион у наших границ, поэтому это потенциально опасно для нас», — подчеркнул Песков на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Его слова передает корреспондент URA.RU.
По его словам, именно государства Ближнего Востока должны определять свои «красные линии». Это связано с тем, что именно регион, в первую очередь, рискует погрузиться в «пучину нестабильности и войны».
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