На месте Среднеуральской птицефабрики построят крупнейший в России кластер по производству и хранению продуктов питания. Рендерами будущего агропарка площадью 112 гектаров с URA.RU поделился гендиректор группы компаний BROZEX Вячеслав Брозовский, который реализует проект вместе с УАГ («Уральская агропромышленная группа»).
«Реализация проекта займет где-то 5-7 лет. Мы будем собирать резидентов в продуктовых направлениях. Их и наши инвестиции в проект составят около 40-50 млрд рублей», — рассказал Брозовский.
На территории кластера планируется создать около пяти тысяч рабочих мест. Ранее Брозовский уже реализовал проекты по строительству технопарков в Свердловской области, Казани, Хабаровске и Пермском крае. Налоговые поступления от деятельности кластера в Среднеуральске в бюджет области со временем будут исчисляться миллиардами рублей.
Среднеуральскую птицефабрику закрывали в 2021 году со скандалом, она годами портила экологию, сбрасывая в почву куриный помет и сбрасывая стоки в водоем. Ставить очистные сооружения фабрика не хотела. Усилиями некоторых влиятельных свердловчан к руководству фабрики пришли надзорные органы.
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