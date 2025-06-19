19 июня 2025

Стало известно, как будет выглядеть крупнейший в России продуктовый кластер под Екатеринбургом. Фото

Появились рендеры производственного кластера, который построят в Среднеуральске
© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь кластера составит 112 гектаров
Площадь кластера составит 112 гектаров Фото:

На месте Среднеуральской птицефабрики построят крупнейший в России кластер по производству и хранению продуктов питания. Рендерами будущего агропарка площадью 112 гектаров с URA.RU поделился гендиректор группы компаний BROZEX Вячеслав Брозовский, который реализует проект вместе с УАГ («Уральская агропромышленная группа»).

«Реализация проекта займет где-то 5-7 лет. Мы будем собирать резидентов в продуктовых направлениях. Их и наши инвестиции в проект составят около 40-50 млрд рублей», — рассказал Брозовский.

На территории кластера планируется создать около пяти тысяч рабочих мест. Ранее Брозовский уже реализовал проекты по строительству технопарков в Свердловской области, Казани, Хабаровске и Пермском крае. Налоговые поступления от деятельности кластера в Среднеуральске в бюджет области со временем будут исчисляться миллиардами рублей.

Среднеуральскую птицефабрику закрывали в 2021 году со скандалом, она годами портила экологию, сбрасывая в почву куриный помет и сбрасывая стоки в водоем. Ставить очистные сооружения фабрика не хотела. Усилиями некоторых влиятельных свердловчан к руководству фабрики пришли надзорные органы.

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На месте Среднеуральской птицефабрики построят крупнейший в России кластер по производству и хранению продуктов питания. Рендерами будущего агропарка площадью 112 гектаров с URA.RU поделился гендиректор группы компаний BROZEX Вячеслав Брозовский, который реализует проект вместе с УАГ («Уральская агропромышленная группа»). «Реализация проекта займет где-то 5-7 лет. Мы будем собирать резидентов в продуктовых направлениях. Их и наши инвестиции в проект составят около 40-50 млрд рублей», — рассказал Брозовский. На территории кластера планируется создать около пяти тысяч рабочих мест. Ранее Брозовский уже реализовал проекты по строительству технопарков в Свердловской области, Казани, Хабаровске и Пермском крае. Налоговые поступления от деятельности кластера в Среднеуральске в бюджет области со временем будут исчисляться миллиардами рублей. Среднеуральскую птицефабрику закрывали в 2021 году со скандалом, она годами портила экологию, сбрасывая в почву куриный помет и сбрасывая стоки в водоем. Ставить очистные сооружения фабрика не хотела. Усилиями некоторых влиятельных свердловчан к руководству фабрики пришли надзорные органы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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