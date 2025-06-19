19 июня 2025

Челябинская область заняла пятое место в национальном рейтинге инвестклимата

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинская область попала в пятерку регионов с наилучшим инвестиционным климатом
Челябинская область попала в пятерку регионов с наилучшим инвестиционным климатом Фото:
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ПМЭФ-2025

Челябинская область заняла пятое место в Национальном рейтинге состояния инвестклимата Агентства стратегических инициатив (АСИ), поднявшись на пять строчек вверх. Информация об этом прозвучала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент URA.RU. 

«Результат национального рейтинга состояния инвестиционного климата 2025. Пятое место заняли три региона — это Калужская область, Смоленская область, Челябинская области», — прозвучало в прямом эфире во время трансляция сессии «Деловой климат России: национальная модель и региональные возможности», передает корреспондент URA.RU. Область также заняла пятое место в рейтинге субъектов РФ, подтвердивших реализацию регионального инвестиционного стандарта в 2025 году в высоком качестве.

В прошлом году Челябинская область поднялась на десятое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив (АСИ). Информация об этом также прозвучала на Петербургском международном экономическом форуме. 

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Челябинская область заняла пятое место в Национальном рейтинге состояния инвестклимата Агентства стратегических инициатив (АСИ), поднявшись на пять строчек вверх. Информация об этом прозвучала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент URA.RU.  «Результат национального рейтинга состояния инвестиционного климата 2025. Пятое место заняли три региона — это Калужская область, Смоленская область, Челябинская области», — прозвучало в прямом эфире во время трансляция сессии «Деловой климат России: национальная модель и региональные возможности», передает корреспондент URA.RU. Область также заняла пятое место в рейтинге субъектов РФ, подтвердивших реализацию регионального инвестиционного стандарта в 2025 году в высоком качестве. В прошлом году Челябинская область поднялась на десятое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив (АСИ). Информация об этом также прозвучала на Петербургском международном экономическом форуме. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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