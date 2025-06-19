ДТП произошло на шоссе Космонавтов у деревни Песьянка
На въезде в Пермь произошло массовое ДТП. По словам очевидцев, семь машин столкнулись на шоссе Космонавтов у деревни Песьянка. Видео они поделились в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь».
«ДТП на шоссе Космонавтов в сторону города, район Песьянки, где бывший салон Volvo. Семь машин, левый ряд», — говорится в посте. Согласно данным сервиса 2ГИС, на участке собралась пробка.
URA.RU отправило запрос в Госавтоинспекцию Перми. Ответ на него ожидается.
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