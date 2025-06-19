19 июня 2025

Массовая авария произошла на въезде в Пермь. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП произошло на шоссе Космонавтов у деревни Песьянка
ДТП произошло на шоссе Космонавтов у деревни Песьянка Фото:

На въезде в Пермь произошло массовое ДТП. По словам очевидцев, семь машин столкнулись на шоссе Космонавтов у деревни Песьянка. Видео они поделились в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь».

«ДТП на шоссе Космонавтов в сторону города, район Песьянки, где бывший салон Volvo. Семь машин, левый ряд», — говорится в посте. Согласно данным сервиса 2ГИС, на участке собралась пробка.

URA.RU отправило запрос в Госавтоинспекцию Перми. Ответ на него ожидается.

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На въезде в Пермь произошло массовое ДТП. По словам очевидцев, семь машин столкнулись на шоссе Космонавтов у деревни Песьянка. Видео они поделились в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь». «ДТП на шоссе Космонавтов в сторону города, район Песьянки, где бывший салон Volvo. Семь машин, левый ряд», — говорится в посте. Согласно данным сервиса 2ГИС, на участке собралась пробка. URA.RU отправило запрос в Госавтоинспекцию Перми. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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