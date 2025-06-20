Песков: Путин может быть посредником в войне Израиля и Ирана

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Песков заявил, что у Москвы есть связи с Тель-Авивом и Тегераном, чтобы предложить им посредничество
Песков заявил, что у Москвы есть связи с Тель-Авивом и Тегераном, чтобы предложить им посредничество Фото:
новость из сюжета
ПМЭФ-2025

Президент РФ Владимир Путин располагает потенциалом для выступления посредником в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. 

«У президента Путина есть потенциал, который позволяет предложить посреднические услуги. Их никто не навязывает, но те отношения, которые есть с Ираном и Израилем, позволяют эти услуги оказывать», — заявил Песков на брифинге в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ-2025). Его слова передает корреспондент URA.RU.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что вопрос востребованности таких усилий конфликтующими сторонами пока остается открытым. Израиль намерен продолжать боевые действия.

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Президент РФ Владимир Путин располагает потенциалом для выступления посредником в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.  «У президента Путина есть потенциал, который позволяет предложить посреднические услуги. Их никто не навязывает, но те отношения, которые есть с Ираном и Израилем, позволяют эти услуги оказывать», — заявил Песков на брифинге в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ-2025). Его слова передает корреспондент URA.RU. При этом представитель Кремля подчеркнул, что вопрос востребованности таких усилий конфликтующими сторонами пока остается открытым. Израиль намерен продолжать боевые действия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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