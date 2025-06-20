Песков: Путин может быть посредником в войне Израиля и Ирана

Президент РФ Владимир Путин располагает потенциалом для выступления посредником в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«У президента Путина есть потенциал, который позволяет предложить посреднические услуги. Их никто не навязывает, но те отношения, которые есть с Ираном и Израилем, позволяют эти услуги оказывать», — заявил Песков на брифинге в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ-2025). Его слова передает корреспондент URA.RU.
При этом представитель Кремля подчеркнул, что вопрос востребованности таких усилий конфликтующими сторонами пока остается открытым. Израиль намерен продолжать боевые действия.
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