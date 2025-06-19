Прокуратура ХМАО поймала самого молодого мэра России на незаконном премировании самого себя

Прокуратура поймала самого молодого мэра России Александра Старжинского на незаконном премировании самого себя. Проверка надзорного ведомства выяснила, что бывший глава поселка Половинка (Кондинский район, ХМАО) не согласовывал в 2021 и 2021 году начисление годовых и квартальных премий с советом депутатов. Суд постановил, что он должен будет вернуть в бюджет 80 тысяч рублей.
«Прокурор обратился в суд с исковым заявлением, потребовав признать выплаты премий незаконными и взыскать с бывшего главы муниципального образования полученные денежные средства. Суд удовлетворил исковые требования прокурора», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Экс-мэр отметил, что эти деньги уже вернул, и оспаривать решение суда не намерен. «Нет возможности, нет времени. Но это была не премия, и выплаты из фонда оплаты труда. До 2022 года так делали практически все мэры — вопрос о премировании решался не через думы. Позже прокуратура стала считать это нарушением и инициировала разбирательства», — пояснил Старжинский.
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