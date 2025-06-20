Будущее по клику: «Госуслуги» подскажут, кем стать после ЕГЭ

Выпускникам школ в России будет проще выбрать специальность и вуз по баллам ЕГЭ на «Госуслугах», благодаря новому сервису. Об этом рассказали в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко на полях ПМЭФ.
«Сервис „жизненная ситуация“ для поступления в вуз онлайн, доступный на портале „Госуслуг“, теперь позволяет подобрать специальность и учебное заведение по индивидуальным параметрам абитуриента», — указано в сообщении. Его приводит РИА Новости. В эти параметры входят: баллы ЕГЭ и выбранные для сдачи предметы; место, где находится вуз; присутствие военной кафедры и общежития. К тому же входит желаемая форма обучения, например, очная или заочная. Благодаря сервису абитуриент может сравнить образовательные программы, количество бюджетных мест, а также посмотреть информацию о конкурсе.
Сервис «Жизненная ситуация» поможет абитуриентам сделать выбор из более тысячи образовательных учреждений, а также более 1,1 тысячи направлений подготовки. Это направлено на то, чтобы человек получил качественное образование.
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