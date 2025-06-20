Будущее по клику: «Госуслуги» подскажут, кем стать после ЕГЭ

«Госуслуги» облегчили выбор специальности и поступление в вуз
© Служба новостей «URA.RU»
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Сервис на «Госуслугах» позволяет выбрать нужный вуз по местоположению, специальности и количеству бюджетных мест
Сервис на «Госуслугах» позволяет выбрать нужный вуз по местоположению, специальности и количеству бюджетных мест Фото:

Выпускникам школ в России будет проще выбрать специальность и вуз по баллам ЕГЭ на «Госуслугах», благодаря новому сервису. Об этом рассказали в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко на полях ПМЭФ. 

«Сервис „жизненная ситуация“ для поступления в вуз онлайн, доступный на портале „Госуслуг“, теперь позволяет подобрать специальность и учебное заведение по индивидуальным параметрам абитуриента», — указано в сообщении. Его приводит РИА Новости. В эти параметры входят: баллы ЕГЭ и выбранные для сдачи предметы; место, где находится вуз; присутствие военной кафедры и общежития. К тому же входит желаемая форма обучения, например, очная или заочная. Благодаря сервису абитуриент может сравнить образовательные программы, количество бюджетных мест, а также посмотреть информацию о конкурсе.

Сервис «Жизненная ситуация» поможет абитуриентам сделать выбор из более тысячи образовательных учреждений, а также более 1,1 тысячи направлений подготовки. Это направлено на то, чтобы человек получил качественное образование. 

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Выпускникам школ в России будет проще выбрать специальность и вуз по баллам ЕГЭ на «Госуслугах», благодаря новому сервису. Об этом рассказали в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко на полях ПМЭФ.  «Сервис „жизненная ситуация“ для поступления в вуз онлайн, доступный на портале „Госуслуг“, теперь позволяет подобрать специальность и учебное заведение по индивидуальным параметрам абитуриента», — указано в сообщении. Его приводит РИА Новости. В эти параметры входят: баллы ЕГЭ и выбранные для сдачи предметы; место, где находится вуз; присутствие военной кафедры и общежития. К тому же входит желаемая форма обучения, например, очная или заочная. Благодаря сервису абитуриент может сравнить образовательные программы, количество бюджетных мест, а также посмотреть информацию о конкурсе. Сервис «Жизненная ситуация» поможет абитуриентам сделать выбор из более тысячи образовательных учреждений, а также более 1,1 тысячи направлений подготовки. Это направлено на то, чтобы человек получил качественное образование. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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