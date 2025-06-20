Нападающий Рыков на год продлил контракт с челябинским ХК «Трактор»

20-летний нападающий челябинского ХК «Трактор» Александр Рыков продлил контракт с «Трактором» до конца сезона 2025/2026. Об этом сообщает telegram-канал клуба.
«Новое соглашение носит двухсторонний характер и заключено до конца сезона 2025/26. Саня, „черно-белая“ банда рада, что ты с нами!», — говорится в сообщении.
Рыков дебютировал за «Трактор» в сезоне 2022/23, сыграв шесть матчей в «регулярке» КХЛ без результативных действий. В прошедшем сезоне в активе Рыкова — 22 игры, он забил две шайбы и в шести ассистировал. В плей-офф Кубка Гагарина 2024/2025 Рыков провел 12 матчей и забил один гол.
В 2023 году Рыков был выбран на драфте НХЛ клубом «Каролина Харрикейнз» в четвертом раунде под общим 100 номером.
Накануне стало известно о переходе в омский «Авангард» из «Трактора» нападающего Артема Блажиевского, а ранее годичный контракт с челябинским клубом заключил канадлский вратарь Крис Дригер.
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