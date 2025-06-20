На трассе у Миасса произошло ДТП, есть погибшие

На трассе М-5 в районе Миасса (Челябинская область) столкнулись Mitsubishi и ВАЗ-2107. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», погибли два человека.
«Серьезное ДТП на трассе М-5 „Урал“ на 1777-м километре. Предварительно, двое погибших и двое раненых. На месте работают спецслужбы», — сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».
В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что сотрудники работают на месте ДТП. Одну из пострадавших удалось деблокировать. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона, из-за аварии движение перекрыто полностью, объезд для легкового транспорта осуществляется по обочине в сторону Башкортостана.
По данным URA.RU, погибшие ехали в автомобиле ВАЗ. Они скончались от полученных травм.
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