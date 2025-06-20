На трассе у Миасса произошло ДТП, есть погибшие

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В аварии погибло два человека
В аварии погибло два человека Фото:

На трассе М-5 в районе Миасса (Челябинская область) столкнулись Mitsubishi и ВАЗ-2107. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», погибли два человека.

«Серьезное ДТП на трассе М-5 „Урал“ на 1777-м километре. Предварительно, двое погибших и двое раненых. На месте работают спецслужбы», — сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что сотрудники работают на месте ДТП. Одну из пострадавших удалось деблокировать. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона, из-за аварии движение перекрыто полностью, объезд для легкового транспорта осуществляется по обочине в сторону Башкортостана.

По данным URA.RU, погибшие ехали в автомобиле ВАЗ. Они скончались от полученных травм.

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На трассе М-5 в районе Миасса (Челябинская область) столкнулись Mitsubishi и ВАЗ-2107. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», погибли два человека. «Серьезное ДТП на трассе М-5 „Урал“ на 1777-м километре. Предварительно, двое погибших и двое раненых. На месте работают спецслужбы», — сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что сотрудники работают на месте ДТП. Одну из пострадавших удалось деблокировать. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ региона, из-за аварии движение перекрыто полностью, объезд для легкового транспорта осуществляется по обочине в сторону Башкортостана. По данным URA.RU, погибшие ехали в автомобиле ВАЗ. Они скончались от полученных травм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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