В Челябинске начали дорожать самые маленькие квартиры

В Челябинске за год однокомнатные квартиры и квартиры студии площадью до 32 квадратных метров подорожали на 6,9% — до 111 355 рублей за квадратный метр. В среднем стоимость таких квартир выросла до 3 159 447 рублей за объект, сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске небольшие квартиры площадью до 32 квадратных метров подорожали сильнее, чем обычное жилье. Маленькие квартиры стоят недорого, поэтому на них всегда есть спрос. А вот стоимость квадратного метра в квартирах большей площади на вторичном рынке с июня 2024 года выросла на 5,1%», — отметил гендиректор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.
В целом по России за год цены на маленькие вторичные квартиры больше всего выросли в Курске (+36,9%), Ижевске (+19,4%), Череповце (+17,9%). Квартиры до 32 квадратных метров подорожали также в Москве — на 11,8%, до 397 152 рублей за квадратный метр. В целом по стране цена «квадрата» в малогабаритных квартирах за год подросла на 6,5% и достигла 129 509 рублей.
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