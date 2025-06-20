В Челябинске начали дорожать самые маленькие квартиры

Самые маленькие квартиры в Челябинске подорожали до 3 млн рублей за объект
© Служба новостей «URA.RU»
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Компактные квартиры в городе подорожали за год на 6,9%
Компактные квартиры в городе подорожали за год на 6,9% Фото:

В Челябинске за год однокомнатные квартиры и квартиры студии площадью до 32 квадратных метров подорожали на 6,9% — до 111 355 рублей за квадратный метр. В среднем стоимость таких квартир выросла до 3 159 447 рублей за объект, сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске небольшие квартиры площадью до 32 квадратных метров подорожали сильнее, чем обычное жилье. Маленькие квартиры стоят недорого, поэтому на них всегда есть спрос. А вот стоимость квадратного метра в квартирах большей площади на вторичном рынке с июня 2024 года выросла на 5,1%», — отметил гендиректор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

В целом по России за год цены на маленькие вторичные квартиры больше всего выросли в Курске (+36,9%), Ижевске (+19,4%), Череповце (+17,9%). Квартиры до 32 квадратных метров подорожали также в Москве — на 11,8%, до 397 152 рублей за квадратный метр. В целом по стране цена «квадрата» в малогабаритных квартирах за год подросла на 6,5% и достигла 129 509 рублей.

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В Челябинске за год однокомнатные квартиры и квартиры студии площадью до 32 квадратных метров подорожали на 6,9% — до 111 355 рублей за квадратный метр. В среднем стоимость таких квартир выросла до 3 159 447 рублей за объект, сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске небольшие квартиры площадью до 32 квадратных метров подорожали сильнее, чем обычное жилье. Маленькие квартиры стоят недорого, поэтому на них всегда есть спрос. А вот стоимость квадратного метра в квартирах большей площади на вторичном рынке с июня 2024 года выросла на 5,1%», — отметил гендиректор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко. В целом по России за год цены на маленькие вторичные квартиры больше всего выросли в Курске (+36,9%), Ижевске (+19,4%), Череповце (+17,9%). Квартиры до 32 квадратных метров подорожали также в Москве — на 11,8%, до 397 152 рублей за квадратный метр. В целом по стране цена «квадрата» в малогабаритных квартирах за год подросла на 6,5% и достигла 129 509 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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