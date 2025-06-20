Первым абитуриентом среди челябинских ветеранов СВО стал советник мэра Лошкина

В вузах Челябинской области 20 июня стартовала приемная кампания, и среди поступающих в первый день работы комиссий есть участники СВО. Первым абитуриентом среди ветеранов в Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ) стал зампредседателя Ассоциации воинов-участников СВО региона и советник главы Челябинска Владимир Забегаев. Об этом передает корреспондент URA.RU с пресс-конференции, посвященной приемной кампании в вузах.
«Сегодня нашим первым абитуриентом стал Владимир Забегаев, зампредседателя Ассоциации, советник главы города Алексея Лошкина. Мы открываем бесплатные подготовительные курсы для участников СВО и их детей с 1 июля — запись уже идет», — сообщила руководитель департамента по работе с абитуриентами ЮУрГУ Юлия Болотина на пресс-конференции в «КП-Челябинск».
По словам Болотиной, в течение последнего года велась большая совместная работа с реготделением госфонда «Защитники Отечества» и Ассоциацией воинов-участников СВО Челябинской области. Сейчас в ЮУрГУ выделены бюджетные места в том числе и на заочной форме обучения. Забегаев подал документы на специальность по направлению «Социальная работа».
С 1 июля для участников СВО и их детей стартуют бесплатные подготовительные курсы. Это даст возможность поступить на целевое обучение и уже с августа 2025 года начать строить карьеру.
Особое внимание уделяется правовому сопровождению поступающих. Число тех, кто имеет право на отдельную квоту, было расширено. Теперь бюджетное обучение действует не только для детей участников СВО, но и для детей всех ветеранов и участников боевых действий.
«Мы заранее донесли эту информацию до всех общественных организаций. На сегодняшний день у нас отработаны модели получения различных документов, подтверждающих участие в боевых действиях. Мы готовы работать индивидуально с каждым, чтобы помочь реализовать их право», — подчеркнула Болотина.
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