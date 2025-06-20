Штраф за пост: власти ужесточат наказание за рекламу в Instagram*

Депутат Немкин: за рекламу в Instagram* будут штрафовать в России
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Немкин заявил, что публикация рекламы в запрещенных в РФ соцсетях считается административным нарушением
Немкин заявил, что публикация рекламы в запрещенных в РФ соцсетях считается административным нарушением Фото:
новость из сюжета
ПМЭФ-2025

Российские власти намерены с 1 сентября 2025 года ввести штрафы за размещение рекламы в Instagram* и Facebook** (обе соцсети принадлежат Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). Об этом сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин, отметив, что публикация реклам в этих соцсетях рассматривается как административное правонарушение.

«С 1 сентября административный штраф будет, но он в перспективе будет прогрессировать», — заявил Немкин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Его слова передает telegram-канал «Осторожно, новости». 

Он добавил, что в дальнейшем санкции по данному вопросу могут быть ужесточены. Кроме того, депутат отметил, что в будущем правительству РФ предстоит урегулировать вопросы, связанные с «нативной рекламой» и «рекламой по бартеру» — они активно используются в Telegram и других социальных сетях. Сейчас эта сфера остается в «серой зоне» и характеризуется непрозрачными схемами, с которыми госорганы и намерены бороться.

*Instagram принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская

**Facebook принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская

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Российские власти намерены с 1 сентября 2025 года ввести штрафы за размещение рекламы в Instagram* и Facebook** (обе соцсети принадлежат Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). Об этом сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин, отметив, что публикация реклам в этих соцсетях рассматривается как административное правонарушение. «С 1 сентября административный штраф будет, но он в перспективе будет прогрессировать», — заявил Немкин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Его слова передает telegram-канал «Осторожно, новости».  Он добавил, что в дальнейшем санкции по данному вопросу могут быть ужесточены. Кроме того, депутат отметил, что в будущем правительству РФ предстоит урегулировать вопросы, связанные с «нативной рекламой» и «рекламой по бартеру» — они активно используются в Telegram и других социальных сетях. Сейчас эта сфера остается в «серой зоне» и характеризуется непрозрачными схемами, с которыми госорганы и намерены бороться. *Instagram принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская **Facebook принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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