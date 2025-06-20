Хуснуллин анонсировал расширение льготной ипотеки

Сейчас прорабатывается возможность расширения программы льготной ипотеки под 2% для приграничных регионов по поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин.
«Вопрос дальнейшего расширения (льготной ипотеки, — прим. URA.RU) находится сейчас в проработке», — отметил Марат Хуснуллин, отвечая на вопрос РИА Новости о перспективах распространения льготной ипотеки на другие приграничные территории. Об этом вице-премьер заявил в ходе ПМЭФ-2025, которая проходит в Санкт-Петербурге 18-21 июня.
Он подчеркнул, что в настоящий момент программа льготной ипотеки распространяется на жителей наиболее пострадавших регионов — Белгородской и Курской областей. Ранее президент Владимир Путин во время визита в Курскую область в мае 2025 года поручил рассмотреть возможность увеличения числа жителей, которые могут воспользоваться программой ипотеки под 2% годовых.
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