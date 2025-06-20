Хуснуллин анонсировал расширение льготной ипотеки

Хуснуллин сообщил о планах введения ипотеки под 2% для приграничных регионов
© Служба новостей «URA.RU»
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Хуснуллин заявил о проработке расширения льготной ипотеки
Хуснуллин заявил о проработке расширения льготной ипотеки Фото:
новость из сюжета
ПМЭФ-2025

Сейчас прорабатывается возможность расширения программы льготной ипотеки под 2% для приграничных регионов по поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Вопрос дальнейшего расширения (льготной ипотеки, — прим. URA.RU) находится сейчас в проработке», — отметил Марат Хуснуллин, отвечая на вопрос РИА Новости о перспективах распространения льготной ипотеки на другие приграничные территории. Об этом вице-премьер заявил в ходе ПМЭФ-2025, которая проходит в Санкт-Петербурге 18-21 июня.

Он подчеркнул, что в настоящий момент программа льготной ипотеки распространяется на жителей наиболее пострадавших регионов — Белгородской и Курской областей. Ранее президент Владимир Путин во время визита в Курскую область в мае 2025 года поручил рассмотреть возможность увеличения числа жителей, которые могут воспользоваться программой ипотеки под 2% годовых.

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Сейчас прорабатывается возможность расширения программы льготной ипотеки под 2% для приграничных регионов по поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин. «Вопрос дальнейшего расширения (льготной ипотеки, — прим. URA.RU) находится сейчас в проработке», — отметил Марат Хуснуллин, отвечая на вопрос РИА Новости о перспективах распространения льготной ипотеки на другие приграничные территории. Об этом вице-премьер заявил в ходе ПМЭФ-2025, которая проходит в Санкт-Петербурге 18-21 июня. Он подчеркнул, что в настоящий момент программа льготной ипотеки распространяется на жителей наиболее пострадавших регионов — Белгородской и Курской областей. Ранее президент Владимир Путин во время визита в Курскую область в мае 2025 года поручил рассмотреть возможность увеличения числа жителей, которые могут воспользоваться программой ипотеки под 2% годовых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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