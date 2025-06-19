19 июня 2025

Полиция Сургута пришла с облавой на стройку, где работают мигранты. Видео

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Полицейские выявили шесть иностранцев, которые работали без патентов
Полицейские выявили шесть иностранцев, которые работали без патентов Фото:

В Сургуте (ХМАО) полиция провела рейд на стройке, где работают мигранты. Во время облавы силовики выявили шесть иностранцев, которые трудились без патентов, сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

«В ходе одного из рейдов на строительной площадке выявлено 6 иностранных граждан, осуществлявших трудовую деятельность без оформленных патентов. В отношении них составлены административные протоколы», — сообщает пресс-служба полиции в telegram-канале.

Работодателям также грозит административная ответственность за наем на работу иностранцев без патентов. Всего с начала недели сургутские полицейские выявили более 60 нарушений в сфере миграционного законодательства.

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В Сургуте (ХМАО) полиция провела рейд на стройке, где работают мигранты. Во время облавы силовики выявили шесть иностранцев, которые трудились без патентов, сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. «В ходе одного из рейдов на строительной площадке выявлено 6 иностранных граждан, осуществлявших трудовую деятельность без оформленных патентов. В отношении них составлены административные протоколы», — сообщает пресс-служба полиции в telegram-канале. Работодателям также грозит административная ответственность за наем на работу иностранцев без патентов. Всего с начала недели сургутские полицейские выявили более 60 нарушений в сфере миграционного законодательства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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