В Сургуте (ХМАО) полиция провела рейд на стройке, где работают мигранты. Во время облавы силовики выявили шесть иностранцев, которые трудились без патентов, сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
«В ходе одного из рейдов на строительной площадке выявлено 6 иностранных граждан, осуществлявших трудовую деятельность без оформленных патентов. В отношении них составлены административные протоколы», — сообщает пресс-служба полиции в telegram-канале.
Работодателям также грозит административная ответственность за наем на работу иностранцев без патентов. Всего с начала недели сургутские полицейские выявили более 60 нарушений в сфере миграционного законодательства.
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