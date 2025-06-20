Израиль вновь атаковал больницу в Тегеране

Керманпур: больница в Тегеране подверглась ракетной атаке со стороны Израиля
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В Иране под удар Израиля попадает уже третья больница
В Иране под удар Израиля попадает уже третья больница Фото:
новость из сюжета
Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана

В Тегеране одна из больниц была атакована израильскими ракетами. Об этом рассказал представитель министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур.

«Еще одна больница в пятницу ранним утром подверглась ракетному обстрелу со стороны сионистского режима», — написал Керманпур на своей странице в соцсети Х. Он добавил, что это уже третья больница в стране, подвергшаяся нападению.

Иран также сообщил о своих ударах по военным объектам рядом с больницей «Сорока» в Израиле, в результате которых, по информации израильской стороны, несколько ракет попали в жилые районы Тель-Авива и в саму больницу. В Израиле зафиксированы десятки пострадавших.

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В Тегеране одна из больниц была атакована израильскими ракетами. Об этом рассказал представитель министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур. «Еще одна больница в пятницу ранним утром подверглась ракетному обстрелу со стороны сионистского режима», — написал Керманпур на своей странице в соцсети Х. Он добавил, что это уже третья больница в стране, подвергшаяся нападению. Иран также сообщил о своих ударах по военным объектам рядом с больницей «Сорока» в Израиле, в результате которых, по информации израильской стороны, несколько ракет попали в жилые районы Тель-Авива и в саму больницу. В Израиле зафиксированы десятки пострадавших.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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