Израиль вновь атаковал больницу в Тегеране

В Тегеране одна из больниц была атакована израильскими ракетами. Об этом рассказал представитель министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур.
«Еще одна больница в пятницу ранним утром подверглась ракетному обстрелу со стороны сионистского режима», — написал Керманпур на своей странице в соцсети Х. Он добавил, что это уже третья больница в стране, подвергшаяся нападению.
Иран также сообщил о своих ударах по военным объектам рядом с больницей «Сорока» в Израиле, в результате которых, по информации израильской стороны, несколько ракет попали в жилые районы Тель-Авива и в саму больницу. В Израиле зафиксированы десятки пострадавших.
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