Пермячку накажут за избиение 11-летней дочери

В Пермском крае возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Александровска, подозреваемой в истязании своей 11-летней дочери. По версии следствия, с декабря 2024 года по апрель 2025 года женщина 1989 года рождения систематически наносила побои и совершала иные насильственные действия в отношении своего ребенка.
«Она причиняла ей как физические, так и нравственные страдания. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом „г“ части 2 статьи 117 УК РФ», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в своем telegram-канале.
В настоящее время расследование продолжается. 19 июня URA.RU писало об аналогичной истории. Жительница Чусового систематически наносила побои своей дочери 2009 года рождения. Возбуждено уголовное дело. Сейчас девочка изъята из семьи и помещена в центр временного содержания несовершеннолетних.
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