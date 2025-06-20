Пермячку накажут за избиение 11-летней дочери

Следователи: возбуждено уголовное дело против пермячки, истязавшей дочь
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Она причиняла ей как физические, так и нравственные страдания
Она причиняла ей как физические, так и нравственные страдания Фото:

В Пермском крае возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Александровска, подозреваемой в истязании своей 11-летней дочери. По версии следствия, с декабря 2024 года по апрель 2025 года женщина 1989 года рождения систематически наносила побои и совершала иные насильственные действия в отношении своего ребенка. 

«Она причиняла ей как физические, так и нравственные страдания. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом „г“ части 2 статьи 117 УК РФ», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в своем telegram-канале. 

В настоящее время расследование продолжается. 19 июня URA.RU писало об аналогичной истории. Жительница Чусового систематически наносила побои своей дочери 2009 года рождения. Возбуждено уголовное дело. Сейчас девочка изъята из семьи и помещена в центр временного содержания несовершеннолетних.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Александровска, подозреваемой в истязании своей 11-летней дочери. По версии следствия, с декабря 2024 года по апрель 2025 года женщина 1989 года рождения систематически наносила побои и совершала иные насильственные действия в отношении своего ребенка.  «Она причиняла ей как физические, так и нравственные страдания. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом „г“ части 2 статьи 117 УК РФ», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в своем telegram-канале.  В настоящее время расследование продолжается. 19 июня URA.RU писало об аналогичной истории. Жительница Чусового систематически наносила побои своей дочери 2009 года рождения. Возбуждено уголовное дело. Сейчас девочка изъята из семьи и помещена в центр временного содержания несовершеннолетних.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...