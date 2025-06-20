Во сколько челябинцам обойдется билет на прямой поезд до Северной Кореи. Скрин

Цена путешествия на поезде в Северную Корею для челябинцев начинается от 39000
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Добираться из Челябинска в Северную Корею придется восемь дней
Добираться из Челябинска в Северную Корею придется восемь дней Фото:

Из Москвы запустили поезд в столицу Северной Кореи — Пхеньян. Он не проходит через Челябинск, но делает остановку в соседнем Екатеринбурге. Стоимость билетов оттуда начинается от 39 тысяч рублей, говорится в данных в приложении РЖД. 

«Екатеринбург — Пхеньян. Дата отправления: 27 июня. Стоимость билета от 39 039 рублей», — указано в приложении. К покупке доступны только места в купе. 

Но потребуются дополнительные средства, чтобы добраться из Челябинска в Екатеринбург. Стоимость поездки на пригородном поезде №7048 начинается от 935 рублей. Стыковка по времени очень удобная. Итого цена поездки из Челябинска в Северную Корею в одну сторону на одного человека составит 39 974 рублей.

Поезд выезжает из Москвы один раз в месяц 26 числа. Время в пути составляет одну неделю и два дня. Из Екатеринбурга — восемь дней. 

Билет из Екатеринбурга стоит 39 039 рублей
Билет из Екатеринбурга стоит 39 039 рублей
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Дорога из Челябинска в Екатеринбург обойдется примерно в 1000 рублей
Дорога из Челябинска в Екатеринбург обойдется примерно в 1000 рублей
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Из Москвы запустили поезд в столицу Северной Кореи — Пхеньян. Он не проходит через Челябинск, но делает остановку в соседнем Екатеринбурге. Стоимость билетов оттуда начинается от 39 тысяч рублей, говорится в данных в приложении РЖД.  «Екатеринбург — Пхеньян. Дата отправления: 27 июня. Стоимость билета от 39 039 рублей», — указано в приложении. К покупке доступны только места в купе.  Но потребуются дополнительные средства, чтобы добраться из Челябинска в Екатеринбург. Стоимость поездки на пригородном поезде №7048 начинается от 935 рублей. Стыковка по времени очень удобная. Итого цена поездки из Челябинска в Северную Корею в одну сторону на одного человека составит 39 974 рублей. Поезд выезжает из Москвы один раз в месяц 26 числа. Время в пути составляет одну неделю и два дня. Из Екатеринбурга — восемь дней. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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