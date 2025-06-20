Из Москвы запустили поезд в столицу Северной Кореи — Пхеньян. Он не проходит через Челябинск, но делает остановку в соседнем Екатеринбурге. Стоимость билетов оттуда начинается от 39 тысяч рублей, говорится в данных в приложении РЖД.
«Екатеринбург — Пхеньян. Дата отправления: 27 июня. Стоимость билета от 39 039 рублей», — указано в приложении. К покупке доступны только места в купе.
Но потребуются дополнительные средства, чтобы добраться из Челябинска в Екатеринбург. Стоимость поездки на пригородном поезде №7048 начинается от 935 рублей. Стыковка по времени очень удобная. Итого цена поездки из Челябинска в Северную Корею в одну сторону на одного человека составит 39 974 рублей.
Поезд выезжает из Москвы один раз в месяц 26 числа. Время в пути составляет одну неделю и два дня. Из Екатеринбурга — восемь дней.
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