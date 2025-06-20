Челябинский школьник попал под трактор с косилкой, он в критическом состоянии

В селе Бакшан (Октябрьский район Челябинской области) 7-летний Кирилл Ш. попал под трактор с косилкой. Как сообщила URA.RU мать Кирилла, Екатерина, он перенес шестичасовую операцию, но продолжает оставаться в критическом состоянии.
«Кирилл пришел из лагеря и остался играть во дворе со старшими ребятами. После пошел к другу и по дороге увидел трактор с косилкой. То ли он испугался, то ли еще что, но в итоге он оказался под косой. Трудно описать словами, что с ним стало в результате этого случая. Сейчас он стабилен, но находится в критическом состоянии», — рассказала Екатерина.
По словам матери, косилка нанесла ее ребенку множество увечий. К счастью, жизненно важные органы остались не поврежденными. Его экстренно доставили в областную детскую клиническую больницу.
«Мне тракторист сказал, что не заметил ребенка. Приезжала полиция. Но я не знаю, чем все кончилось, так как надо было быстрее ехать в больницу», — вспомнила мать мальчика.
URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!