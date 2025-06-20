Челябинский школьник попал под трактор с косилкой, он в критическом состоянии

© Служба новостей «URA.RU»
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За жизнь мальчика борются врачи
За жизнь мальчика борются врачи Фото:

В селе Бакшан (Октябрьский район Челябинской области) 7-летний Кирилл Ш. попал под трактор с косилкой. Как сообщила URA.RU мать Кирилла, Екатерина, он перенес шестичасовую операцию, но продолжает оставаться в критическом состоянии.

«Кирилл пришел из лагеря и остался играть во дворе со старшими ребятами. После пошел к другу и по дороге увидел трактор с косилкой. То ли он испугался, то ли еще что, но в итоге он оказался под косой. Трудно описать словами, что с ним стало в результате этого случая. Сейчас он стабилен, но находится в критическом состоянии», — рассказала Екатерина.

По словам матери, косилка нанесла ее ребенку множество увечий. К счастью, жизненно важные органы остались не поврежденными. Его экстренно доставили в областную детскую клиническую больницу.

«Мне тракторист сказал, что не заметил ребенка. Приезжала полиция. Но я не знаю, чем все кончилось, так как надо было быстрее ехать в больницу», — вспомнила мать мальчика.

URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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В селе Бакшан (Октябрьский район Челябинской области) 7-летний Кирилл Ш. попал под трактор с косилкой. Как сообщила URA.RU мать Кирилла, Екатерина, он перенес шестичасовую операцию, но продолжает оставаться в критическом состоянии. «Кирилл пришел из лагеря и остался играть во дворе со старшими ребятами. После пошел к другу и по дороге увидел трактор с косилкой. То ли он испугался, то ли еще что, но в итоге он оказался под косой. Трудно описать словами, что с ним стало в результате этого случая. Сейчас он стабилен, но находится в критическом состоянии», — рассказала Екатерина. По словам матери, косилка нанесла ее ребенку множество увечий. К счастью, жизненно важные органы остались не поврежденными. Его экстренно доставили в областную детскую клиническую больницу. «Мне тракторист сказал, что не заметил ребенка. Приезжала полиция. Но я не знаю, чем все кончилось, так как надо было быстрее ехать в больницу», — вспомнила мать мальчика. URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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