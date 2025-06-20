В Югре на продажу выставлены автомобильные прицепы, которые могут заменить дачный дом. Стоимость передвижного жилья начинается от 500 тысяч рублей, выяснило URA.RU.
«Продается прицеп-дача модели „Купава“ 1993 года выпуска. Утеплен, можно использовать под автодом, цена 500 тысяч рублей», — следует из предложения на сайте бесплатных объявлений. Прицеп визуально выглядит как автобус. Ранее он использовался в Сургуте под кофейню, владелец продавал его весной за более, чем миллион рублей по причине переезда из города.
За 700 тысяч рублей можно купить передвижной дом 2023 года выпуска. Продавцы из Нижневартовска говорят, что проехал «Кемпер Урал» всего полторы тысячи километров, почти не использовался, поэтому находится в состояние нового. Внутри есть спальные места, оборудована кухня, имеется холодильник.
В том же городе за один миллион двести тысяч рублей можно купить двадцатилетний прицеп-дачу Bailey Discovery. Помещение имеет пять спальных мест, кухню с газовой плитой и другой бытовой техникой, туалет, душевую и прочие удобства.
Самый дорогой лот — в Сургуте. За 1,425 миллионов рублей здесь продается прицеп-дача Elddis Avante 2007 года выпуска. Владелец пригнал дом на колесах из Латвии. В нем есть отдельная ванная комната с душевой кабиной, диваны, кресла, которые превращаются в двухъярусную кровать. Также прицеп оснащен кухонным модулем, техникой, в том числе холодильником.
Для сравнения, в Нижневартовске можно купить скромную дачу с летним домиком и землей 4-8 соток, а за полтора миллиона бревенчатый дом с пропиской и участком в собственности. В Сургуте цены чуть выше, но найти за эти деньги дачу тоже вполне реально. Однако продавцы домов на колесах выделяют их главную особенность — мобильность и возможность путешествовать.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО элитная недвижимость — загородные дома и квартиры, перестали пользоваться спросом. По словам риелторов, некоторые объекты даже по сниженной цене не могут продать годами.
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