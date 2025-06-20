В Челябинской области построят новый завод по производству тортов

В Челябинской области построят новый завод, который будет производить 1500 тонн тортов и пирожных в месяц. Соответствующее соглашение было подписано на ПМЭФ-2025 между главой региона Алексеем Текслером и гендиректором компании «Хлебпром» Ярославом Шадырей, сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в рамках деловой программы ПМЭФ-2025 провел рабочую встречу с генеральным директором компании „Хлебпром“ Ярославом Шадырей. На встрече с губернатором руководитель компании представил новый инвестпроект по производству мучных кондитерских изделий мощностью 1500 тонн в месяц», — уточнили в пресс-службе правительства области.
Объем инвестиций в проект оценивается в 2,5 миллиарда рублей, а его реализация запланирована на 2026-2028 годы. В подтверждение намерений между правительством Челябинской области и ОАО «Хлебпром» заключено соглашение.
Сегодня компания занимает лидирующие позиции на рынке и активно реализует стратегию импортозамещения. Модернизация и расширение производственных мощностей позволяют выпускать аналоги импортной продукции и разрабатывать изделия с учетом предпочтений российских потребителей. Продукция отечественного производства уверенно выходит на зарубежные рынки. Сейчас «Хлебпром» располагает производственными активами в различных регионах России и входит в число 25 крупнейших производителей на территории Азии, Австралии, Африки и России, а также занимает место в сотне ведущих мировых производителей кондитерских изделий.
В рамках проекта планируется строительство современного завода на территории Челябинской области с внедрением передовых технологий и инновационного оборудования, что позволит расширить ассортимент выпускаемой продукции. На предприятии планируется создать 1700 новых рабочих мест.
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