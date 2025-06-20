В Челябинской области построят новый завод по производству тортов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Завод будет производить полторы тысячи тонн сладостей в месяц
Завод будет производить полторы тысячи тонн сладостей в месяц Фото:
новость из сюжета
ПМЭФ-2025

В Челябинской области построят новый завод, который будет производить 1500 тонн тортов и пирожных в месяц. Соответствующее соглашение было подписано на ПМЭФ-2025 между главой региона Алексеем Текслером и гендиректором компании «Хлебпром» Ярославом Шадырей, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в рамках деловой программы ПМЭФ-2025 провел рабочую встречу с генеральным директором компании „Хлебпром“ Ярославом Шадырей. На встрече с губернатором руководитель компании представил новый инвестпроект по производству мучных кондитерских изделий мощностью 1500 тонн в месяц», — уточнили в пресс-службе правительства области.

Объем инвестиций в проект оценивается в 2,5 миллиарда рублей, а его реализация запланирована на 2026-2028 годы. В подтверждение намерений между правительством Челябинской области и ОАО «Хлебпром» заключено соглашение.

Сегодня компания занимает лидирующие позиции на рынке и активно реализует стратегию импортозамещения. Модернизация и расширение производственных мощностей позволяют выпускать аналоги импортной продукции и разрабатывать изделия с учетом предпочтений российских потребителей. Продукция отечественного производства уверенно выходит на зарубежные рынки. Сейчас «Хлебпром» располагает производственными активами в различных регионах России и входит в число 25 крупнейших производителей на территории Азии, Австралии, Африки и России, а также занимает место в сотне ведущих мировых производителей кондитерских изделий.

В рамках проекта планируется строительство современного завода на территории Челябинской области с внедрением передовых технологий и инновационного оборудования, что позволит расширить ассортимент выпускаемой продукции. На предприятии планируется создать 1700 новых рабочих мест.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области построят новый завод, который будет производить 1500 тонн тортов и пирожных в месяц. Соответствующее соглашение было подписано на ПМЭФ-2025 между главой региона Алексеем Текслером и гендиректором компании «Хлебпром» Ярославом Шадырей, сообщили в пресс-службе правительства региона. «Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в рамках деловой программы ПМЭФ-2025 провел рабочую встречу с генеральным директором компании „Хлебпром“ Ярославом Шадырей. На встрече с губернатором руководитель компании представил новый инвестпроект по производству мучных кондитерских изделий мощностью 1500 тонн в месяц», — уточнили в пресс-службе правительства области. Объем инвестиций в проект оценивается в 2,5 миллиарда рублей, а его реализация запланирована на 2026-2028 годы. В подтверждение намерений между правительством Челябинской области и ОАО «Хлебпром» заключено соглашение. Сегодня компания занимает лидирующие позиции на рынке и активно реализует стратегию импортозамещения. Модернизация и расширение производственных мощностей позволяют выпускать аналоги импортной продукции и разрабатывать изделия с учетом предпочтений российских потребителей. Продукция отечественного производства уверенно выходит на зарубежные рынки. Сейчас «Хлебпром» располагает производственными активами в различных регионах России и входит в число 25 крупнейших производителей на территории Азии, Австралии, Африки и России, а также занимает место в сотне ведущих мировых производителей кондитерских изделий. В рамках проекта планируется строительство современного завода на территории Челябинской области с внедрением передовых технологий и инновационного оборудования, что позволит расширить ассортимент выпускаемой продукции. На предприятии планируется создать 1700 новых рабочих мест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...