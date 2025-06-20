В Челябинской области будут выпускать больше растительных напитков и масла

В Челябинске построят цех растительных напитков и производство по производству растительных масел. Соответствующее соглашение подписано между правительством Челябинской области и «Объединением „Союзпищепром“, сообщили в пресс-службе правительства.
«Компания начала реализацию новых инвестпроектов по созданию второго цеха растительных напитков мощностью 200 тонн в сутки и цеха по производству подсолнечного масла для переработки 700 тонн маслосемян в сутки. Стоимость инвестиционных проектов — 1,5 млрд рублей и 4 млрд рублей соответственно. При этом имеющиеся мощности переработки масличных планируется перепрофилировать под переработку льна, что поспособствует развитию рынка масличных культур в регионе и экспорту готового масла», — сообщили в пресс-службе.
Соглашение подписано на полях ПМЭФ-2025. Подписи под ним поставили губернатор Алексей Текслер и директор по стратегическому планированию «Союзпищепрома» Александр Берестов.
Сегодня компания производит 100 тонн растительных напитков в сутки, занимая второе место в России. Расширение мощностей втрое позволит значительно увеличить долю рынка. Сейчас завершается этап проектирования производства напитков, заключается договор на поставку оборудования. Также заключается договор на проектирование маслоэкстракционного цеха.
Новые производства позволят аграриям расширить список выращиваемых растений, и вместо пшеницы выращивать более рентабельные культуры. Это подсолнечник, лен, гречиха, овес, ячмень нут и соя.
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