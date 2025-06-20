В Кургане жители дома на Линейной, 52 бьют тревогу из-за постоянного затопления. Каждый дождь приводит к тому, что жители вынуждены спасать себя и свое имущество. После потопа курганцы тратят все силы на сушку своих вещей, пола и стен. Они постоянно пишут жалобы, но ответ им так и не приходит, что уж говорить о переселении. Дом был признан аварийным в 2017 году, но люди так и ждут переселения. Корреспондент URA.RU приехала к жителям и увидела своими глазами все ужасы, с которыми сталкиваются курганцы.
Каждый ливень для жителей дома на Линейной заканчивается одинаково — океаны воды, плесень и угробленная мебель. Многоквартирник пережил не один такой потоп. Сюда переходят жить люди, которые потеряли основное жилье, а этот дом — своего рода маневренный фонд. Татьяна, одна из жительниц, живет тут 28 лет, за это время она уже смирилась с частыми затоплениями. «Еще в 90-х обещали дать жилье, но в программу нашу семью включили только 6 июня 2025 года. Столько лет живем в этой квартире. С властями говорили неоднократно, но толку никакого. Предложили другое жилье — в общажках на Дзержинского. Вот только тут у нас трешка на 75 квадратов, а там — всего 17 квадратов. Как там разместить шесть человек из нашей семьи?» — недоумевает Татьяна.
Отчаявшиеся жители впустили корреспондента в свои квартиры, а там уже не картина маслом, а плесенью — дыры в полу, потрескавшиеся потолок и стены, у некоторых уже завелись грибы под ванной. Мебель в ужасном состоянии, все, что успевали спасти, закидывали на столы. То, что спасти не удавалось, в некоторых квартирах стоит до сих пор. То ли руки не доходят, то ли уже нет желания все убирать. И все эти разрушения сопровождаются очень сильным, даже удушающим запахом сырости. В тех квартирах, где хозяева не стали ничего убирать, «аромат» особенно чувствуется.
«В особенно сильный ливень, вода пошла страшно. Со всего Кургана все бежит к нам, мы ведь в низине живем. Вода бежит уже из самой земли, из колодцев тоже. У нас их три. В один из дней вода просто выдавила чугунный люк и побежала как из фонтана. У Татьяны под таким напором унитаз просто вырвало со всеми болтами», — делится другая жительница дома Анжела.
Самым сложным жители считают не спасение своего имущества от микро-паводка, а общение с разными органами. На все переговоры ушли годы, а результата, говорят жители, никакого. У каждого из них собрался том «Войны и мира» — все это ответы на жалобы. Например, житель Валерий показал свой томик — в нем и коллективные жалобы, и ответы, и предписания. «Приходят одни и те же ответы. Санэпидем, письмо у меня есть, даже признавал дом нежилым. Но видимо, это просто бумажки. Здесь уже никто не плачет, не горюет. Это продолжается столько лет, что никто из жильцов ничему не удивляется. Да и сил на это нет. У меня у самого уже было два инфаркта, инсульт и сахарный диабет. Недавно признали онкологию. Надо как-то доживать», — переживает Валерий.
Дом признали аварийным еще в 2017 году. До этого несколько раз многоквартирник менял свой статус — то там можно жить, то нельзя. Было даже предписание санэпидемстанции, которая говорила, что первый этаж этого дома и вовсе нежилой. Многие из жильцов дома — пожилые люди, которые не могут найти себе более достойную квартиру, поэтому они вынуждены ютиться с плесенью и слизнями. Кстати о слизнях, другая жительница дома Ольга рассказала: «Слизни тут очень большие, ими все кишит. Самые наглые из них спокойно могут заползти в дом, устроиться в миске для питомцев и есть кошачий корм», — говорит Ольга.
Переселить жителей с Линейной все же обещали. Предлагают, в основном, общежития, но на них никто не соглашается. Либо другое жилье не устраивает квадратурой, либо условия там ничуть не лучше. Например, Анжела вместе с Ольгой рассказывают, что их несколько раз записывали в программу переселения, даже на этот год. Но в 2025 года реализации задуманного якобы не было, в предыдущие годы также ничего не получалось. «Уже которую пятилетку переносят», — говорят женщины. Комиссии к жильцам все же заглядывали, три раза. Первое время даже ходили по квартирам, но позже перестали это делать. Как говорят жители, испугались открывшегося вида.
Власти при этом не бездействуют. Совсем недавно к жителям приезжал мэр Кургана Антон Науменко. Вместе с директором департамента ЖКХ Александром Медведевым они выслушали проблемы жильцов, посмотрели на то, в каких условиях живут курганцы. Также неоднократно приезжала комиссия. За счет бюджета проходит откачка воды как во дворе, так и в квартирах жителей на Линейной. Также работают и силовики, которые проводят проверки.
Корреспондент URA.RU направила запросы в курганскую прокуратуру. Журналисту ответили, что ответ дадут позже. Комментарии также запрошены в мэрии Кургана. В структурах журналисту пока не ответили. Информация будет дополнена после получения комментария.
Ранее URA.RU писало, что после ливня, который обрушился на Курган, в некоторых домах вода проникла в жилые дома. Так, в Заозерном в многоквартирном доме образовался водопад в подъезде, пострадали многие квартиры. А жители аварийного дома №52 по улице Линейной оказались практически по колено в воде в собственной квартире.
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