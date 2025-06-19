19 июня 2025

Невестка богатейшего депутата думы Сургута Барсова выступила с последним словом в суде

Невестка богатейшего депутата думы Сургута Барсова не признала вину в суде
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Летчицы «Барсов» выступили с последним словом в суде
Летчицы «Барсов» выступили с последним словом в суде Фото:

В Сургутском городском суде (ХМАО) с последним словом выступили летчицы Евгения Барсова и Снежана Игнатенко, которые обвиняются в организации опасного прогулочного полета на частном самолете. Они не признали свою вину и попросили суд вынести оправдательный приговор, передает журналист URA.RU из зада заседания.

«Очень надеюсь, что этот кошмар благополучно закончится, потому что в сердце верб, что справедливость есть и сила в правде. Более того, искренне верю в независимость судейства в Российской Федерации. Своей вины не признаю. Прошу суд разобраться в ситуации и вынести оправдательный приговор», — сказала Барсова.

Игнатенко также не признала вину. Она отметила, что полет, из-за которого девушки и оказались на скамье подсудимых, прошел штатно и без каких-либо инцидентов. Подсудимая сослалась на заключение экспертов которые подтвердили, что во время полета ее действия были профессиональны и соответствовали всем нормам и правилам безопасности.

«Я уверена, что уважаемый суд тщательно и беспристрастно разберется во всех обстоятельствах дела. Надеюсь, что справедливость окажется действительно слепа к инсинуациям, а истина восторжествует. Прошу суд вынести справедливое решение и оправдать меня по предъявленному обвинению», — сказала Игнатенко. Суд удалился в совещательную комнату. Приговор будет оглашен 30 июня.

Уголовное разбирательство длится больше года. Потерпевшей по делу проходила стажерка транспортной прокуратуры Ольга Шипицына, которая и написала заявление в правоохранительные органы, указав, что во время полета была смертельно испугана. Прокуратура запросила для девушек наказания в виде двух лет лишения свободы условно.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургутском городском суде (ХМАО) с последним словом выступили летчицы Евгения Барсова и Снежана Игнатенко, которые обвиняются в организации опасного прогулочного полета на частном самолете. Они не признали свою вину и попросили суд вынести оправдательный приговор, передает журналист URA.RU из зада заседания. «Очень надеюсь, что этот кошмар благополучно закончится, потому что в сердце верб, что справедливость есть и сила в правде. Более того, искренне верю в независимость судейства в Российской Федерации. Своей вины не признаю. Прошу суд разобраться в ситуации и вынести оправдательный приговор», — сказала Барсова. Игнатенко также не признала вину. Она отметила, что полет, из-за которого девушки и оказались на скамье подсудимых, прошел штатно и без каких-либо инцидентов. Подсудимая сослалась на заключение экспертов которые подтвердили, что во время полета ее действия были профессиональны и соответствовали всем нормам и правилам безопасности. «Я уверена, что уважаемый суд тщательно и беспристрастно разберется во всех обстоятельствах дела. Надеюсь, что справедливость окажется действительно слепа к инсинуациям, а истина восторжествует. Прошу суд вынести справедливое решение и оправдать меня по предъявленному обвинению», — сказала Игнатенко. Суд удалился в совещательную комнату. Приговор будет оглашен 30 июня. Уголовное разбирательство длится больше года. Потерпевшей по делу проходила стажерка транспортной прокуратуры Ольга Шипицына, которая и написала заявление в правоохранительные органы, указав, что во время полета была смертельно испугана. Прокуратура запросила для девушек наказания в виде двух лет лишения свободы условно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...