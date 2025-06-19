Невестка богатейшего депутата думы Сургута Барсова выступила с последним словом в суде

В Сургутском городском суде (ХМАО) с последним словом выступили летчицы Евгения Барсова и Снежана Игнатенко, которые обвиняются в организации опасного прогулочного полета на частном самолете. Они не признали свою вину и попросили суд вынести оправдательный приговор, передает журналист URA.RU из зада заседания.
«Очень надеюсь, что этот кошмар благополучно закончится, потому что в сердце верб, что справедливость есть и сила в правде. Более того, искренне верю в независимость судейства в Российской Федерации. Своей вины не признаю. Прошу суд разобраться в ситуации и вынести оправдательный приговор», — сказала Барсова.
Игнатенко также не признала вину. Она отметила, что полет, из-за которого девушки и оказались на скамье подсудимых, прошел штатно и без каких-либо инцидентов. Подсудимая сослалась на заключение экспертов которые подтвердили, что во время полета ее действия были профессиональны и соответствовали всем нормам и правилам безопасности.
«Я уверена, что уважаемый суд тщательно и беспристрастно разберется во всех обстоятельствах дела. Надеюсь, что справедливость окажется действительно слепа к инсинуациям, а истина восторжествует. Прошу суд вынести справедливое решение и оправдать меня по предъявленному обвинению», — сказала Игнатенко. Суд удалился в совещательную комнату. Приговор будет оглашен 30 июня.
Уголовное разбирательство длится больше года. Потерпевшей по делу проходила стажерка транспортной прокуратуры Ольга Шипицына, которая и написала заявление в правоохранительные органы, указав, что во время полета была смертельно испугана. Прокуратура запросила для девушек наказания в виде двух лет лишения свободы условно.
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