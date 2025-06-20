Круглогодичный термальный комплекс за 15 млрд рублей появится в Челябинской области

Рекреационно-оздоровительный термальный комплекс, действующий на протяжении всего года, будет построен на берегу озера Увильды в Челябинской области. Соглашение об инвестициях в 15 млрд рублей подписали на полях ПМЭФ, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.
В рамках проекта появятся объекты туристской и оздоровительной инфраструктуры, в том числе для реабилитации участников СВО: отель на 402 номера с акватермальным комплексом, медцентр, парк и другие объекты. Вложения в проект оцениваются в 15 миллиардов рублей, планируемый турпоток — 150 тысяч посетителей в год. Предполагается, что комплекс обеспечит работой 800 человек, добавили также в пресс-службе.
ПМЭФ–2025 стал главной площадкой для взаимодействия бизнеса, власти и экспертов. Мероприятие проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня и собирает представителей десятков государств для обсуждения ключевых экономических, технологических и социальных вопросов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!