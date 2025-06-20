Круглогодичный термальный комплекс за 15 млрд рублей появится в Челябинской области

Акватермальный центр на Увильдах будет принимать по 150 тысяч туристов в год
© Служба новостей «URA.RU»
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Озеро Увильды и сейчас привлекает массу туристов
Озеро Увильды и сейчас привлекает массу туристов Фото:
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ПМЭФ-2025

Рекреационно-оздоровительный термальный комплекс, действующий на протяжении всего года, будет построен на берегу озера Увильды в Челябинской области. Соглашение об инвестициях в 15 млрд рублей подписали на полях ПМЭФ, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.

В рамках проекта появятся объекты туристской и оздоровительной инфраструктуры, в том числе для реабилитации участников СВО: отель на 402 номера с акватермальным комплексом, медцентр, парк и другие объекты. Вложения в проект оцениваются в 15 миллиардов рублей, планируемый турпоток — 150 тысяч посетителей в год. Предполагается, что комплекс обеспечит работой 800 человек, добавили также в пресс-службе.

ПМЭФ–2025 стал главной площадкой для взаимодействия бизнеса, власти и экспертов. Мероприятие проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня и собирает представителей десятков государств для обсуждения ключевых экономических, технологических и социальных вопросов.

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Рекреационно-оздоровительный термальный комплекс, действующий на протяжении всего года, будет построен на берегу озера Увильды в Челябинской области. Соглашение об инвестициях в 15 млрд рублей подписали на полях ПМЭФ, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. В рамках проекта появятся объекты туристской и оздоровительной инфраструктуры, в том числе для реабилитации участников СВО: отель на 402 номера с акватермальным комплексом, медцентр, парк и другие объекты. Вложения в проект оцениваются в 15 миллиардов рублей, планируемый турпоток — 150 тысяч посетителей в год. Предполагается, что комплекс обеспечит работой 800 человек, добавили также в пресс-службе. ПМЭФ–2025 стал главной площадкой для взаимодействия бизнеса, власти и экспертов. Мероприятие проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня и собирает представителей десятков государств для обсуждения ключевых экономических, технологических и социальных вопросов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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