Две остановки в Перми сменят названия

Пермяки выбрали новые названия для двух остановок
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В Перми переименуют остановки в микрорайонах Заостровка и Вышка-2
В Перми переименуют остановки в микрорайонах Заостровка и Вышка-2 Фото:

В Перми две остановки общественного транспорта в микрорайонах Заостровка и Вышка-2 получат новые названия. Их выбрали по итогам голосования среди жителей. Теперь вопрос о переименовании рассмотрят на Общественном совете по топонимике, сообщается на сайте мэрии.

«Департамент транспорта Перми подвел итоги голосования за новые названия остановок „Кинотеатр „Темп““ и „По требованию“ в микрорайонах Заостровка и Вышка-2. В нашем городе есть остановочные пункты, чьи названия отсылают к ориентирам, которых больше не существует. Мы регулярно проводим голосования среди жителей о том, какое наименование им бы хотелось присвоить той или иной остановке», — говорится в сообщении.

Жители Заостровки большинством голосов выбрали для остановки «Кинотеатр „Темп“» название «Улица Ударника», так как она располагается рядом с одноименной улицей. Второе по популярности предложение — «Улица Красина», третье — «Библиотека №11». В микрорайоне Вышка-2 остановку «По требованию» предложено назвать «Лазурный» в честь расположенного поблизости жилого комплекса. Альтернативные варианты, набравшие меньше голосов, — «Кузнецкий» и «Улица 1-я Новгородская». 

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В Перми две остановки общественного транспорта в микрорайонах Заостровка и Вышка-2 получат новые названия. Их выбрали по итогам голосования среди жителей. Теперь вопрос о переименовании рассмотрят на Общественном совете по топонимике, сообщается на сайте мэрии. «Департамент транспорта Перми подвел итоги голосования за новые названия остановок „Кинотеатр „Темп““ и „По требованию“ в микрорайонах Заостровка и Вышка-2. В нашем городе есть остановочные пункты, чьи названия отсылают к ориентирам, которых больше не существует. Мы регулярно проводим голосования среди жителей о том, какое наименование им бы хотелось присвоить той или иной остановке», — говорится в сообщении. Жители Заостровки большинством голосов выбрали для остановки «Кинотеатр „Темп“» название «Улица Ударника», так как она располагается рядом с одноименной улицей. Второе по популярности предложение — «Улица Красина», третье — «Библиотека №11». В микрорайоне Вышка-2 остановку «По требованию» предложено назвать «Лазурный» в честь расположенного поблизости жилого комплекса. Альтернативные варианты, набравшие меньше голосов, — «Кузнецкий» и «Улица 1-я Новгородская». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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