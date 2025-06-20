Акционеры пермского завода решили не выплачивать себе дивиденды

Пермская научно-производственная приборостроительная компания (ПНППК) опубликовала решение годового собрания акционеров. Согласно нему, принято решение отказаться от выплаты дивидендов по итогам 2024 года.
«Большинство владельцев акций проголосовали против распределения прибыли среди акционеров. В 2024 году чистая прибыль АО „ПНППК“ достигла 2,052 млрд рублей, а объем выручки составил 16,1 млрд рублей», — сказано в протоколе годового собрания акционеров, опубликованного компанией.
Согласно официальной отчетности, предприятие специализируется на проектировании и выпуске волоконно-оптических гироскопов, инерциальных измерительных приборов. А также комплексных систем на их базе для нужд авиационной техники, Военно-морского флота и гражданских судов.
В 2024 году URA.RU сообщало о том, что крупнейшим акционером ПНППК стала государственная корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ). До смены собственника контроль над предприятием принадлежал генеральному директору Алексею Андрееву.
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