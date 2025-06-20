Акционеры пермского завода решили не выплачивать себе дивиденды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В 2024 году чистая прибыль «ПНППК» достигла 2,052 млрд рублей
В 2024 году чистая прибыль «ПНППК» достигла 2,052 млрд рублей Фото:

Пермская научно-производственная приборостроительная компания (ПНППК) опубликовала решение годового собрания акционеров. Согласно нему, принято решение отказаться от выплаты дивидендов по итогам 2024 года. 

«Большинство владельцев акций проголосовали против распределения прибыли среди акционеров. В 2024 году чистая прибыль АО „ПНППК“ достигла 2,052 млрд рублей, а объем выручки составил 16,1 млрд рублей», — сказано в протоколе годового собрания акционеров, опубликованного компанией.

Согласно официальной отчетности, предприятие специализируется на проектировании и выпуске волоконно-оптических гироскопов, инерциальных измерительных приборов. А также комплексных систем на их базе для нужд авиационной техники, Военно-морского флота и гражданских судов.

В 2024 году URA.RU сообщало о том, что крупнейшим акционером ПНППК стала государственная корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ). До смены собственника контроль над предприятием принадлежал генеральному директору Алексею Андрееву.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермская научно-производственная приборостроительная компания (ПНППК) опубликовала решение годового собрания акционеров. Согласно нему, принято решение отказаться от выплаты дивидендов по итогам 2024 года.  «Большинство владельцев акций проголосовали против распределения прибыли среди акционеров. В 2024 году чистая прибыль АО „ПНППК“ достигла 2,052 млрд рублей, а объем выручки составил 16,1 млрд рублей», — сказано в протоколе годового собрания акционеров, опубликованного компанией. Согласно официальной отчетности, предприятие специализируется на проектировании и выпуске волоконно-оптических гироскопов, инерциальных измерительных приборов. А также комплексных систем на их базе для нужд авиационной техники, Военно-морского флота и гражданских судов. В 2024 году URA.RU сообщало о том, что крупнейшим акционером ПНППК стала государственная корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ). До смены собственника контроль над предприятием принадлежал генеральному директору Алексею Андрееву.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...