Кактусы в Лабубу, которые пытался ввезти пермяк, оказались опасными сорняками

Кактусы в Лабубу, которые пытался ввезти в страну пермяк, могут быть распространителем сорняков или сами ими стать. В связи с этим их запрещено ввозить по ограничениям Россельхознадзора. Об этом URA.RU рассказал коллекционер-кактусовод Лев Рубин.
«Тефрокактусы из подсемейства Опунциевые не наркотические, их запретили ввозить по ограничениям Россельхознадзора. Вероятно, посылка была передана в целях кактусоводства — для коллекции. Сейчас Тайланд самый крупный поставщик кактусов, но далеко не все можно провозить в Россию. Дело в том, что есть кактусоводы, которые выращивают кактусы не в теплицах, а на улице. В таком случае они могут стать распространителем сорняков и сами стать сорняками, что является главной проблемой Тефрокактуса», — пояснил Рубин.
Для провоза растений нужен фитосанитарный сертификат. Он подтверждает, что растения для экспорта соответствуют фитосанитарным требованиям страны-импортера и не угрожают сельскому хозяйству и окружающей среде страны назначения.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк попытался незаконно ввезти из Таиланда восемь запрещенных к пересечению границы кактусов. Они были спрятаны внутри популярной игрушки Лабубу.
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